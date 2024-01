Una cafetería en Tokio sólo para personas pesimistas

Mori Ouchi, una acogedora cafetería en el tranquilo distrito Shimokitazawa de Tokio, es famosa por atender únicamente a pesimistas y personas con una mentalidad generalmente negativa. Esas personas tienden a tener mala reputación y constantemente se les dice que sean más positivas. Pero el fundador del café Mori Ouchi no cree que tenga algo de malo ser pesimista. Se describe a sí mismo como una persona sombría y tuvo la idea para personas afines hace más de una década, pero decidió abrir el pequeño local hace sólo tres años, durante la pandemia de Covid-19. Ouchi siempre había sentido que las personas negativas eran más sensibles y más fáciles de lastimar que otras, por lo que creó un espacio dedicado exclusivamente a ellas. “La gente siempre dice que ser positivo es bueno y ser negativo es malo, pero no creo que tener una mentalidad negativa sea algo tan malo”, dijo el propietario de Mori Ouchi. “Creo que muchas personas negativas tienden a tener una actitud reservada, lo cual es una forma de bondad, y pensé que sería bueno que hubiera un lugar relajante para ellos”. Con una decoración rústica y boscosa que el mismo dueño construyó, Mori Ouchi realmente no parece un lugar para gente pesimista, pero tiene salas privadas donde los clientes pueden ser ellos mismos sin preocuparse por las miradas de los demás. Lo único que insinúa negatividad es el menú, particularmente los nombres extrañamente largos de los cócteles: “Lo único bueno de mi papá fue que era una persona seria, pero hace 22 años desapareció repentinamente, dejando una carta que decía ‘Los pegasos son reales’” es uno de los tragos. “Ayer enterré la muñeca Kokeshi maldita en lo profundo del bosque de la montaña, pero cuando me desperté esta mañana ya estaba de nuevo en mi estante”, es otro de los cócteles.