Celeste Cid confesó haber sufrido bullying que recibió de un familiar sobre su cuerpo

Con absoluta valentía, ahora, la actriz sorprendió al contar lo que vivió durante muchos años a causa de las críticas que recibió sobre su apariencia.

Así, y a pesar de que es una de las actrices más queridas de Argentina, recordemos que, Celeste Cid ha contado en varias oportunidades que tuvo que superar situaciones de bullying. Desde este lugar, y por medio de sus redes, Cid decidió abrir la sección de preguntas para que sus fanáticos pudieran conocerla un poco más.

Entonces, Celeste comenzó: “Hace mucho que no hacemos esto… ¿a ver?”, lanzó la actriz y luego un usuario le consultó: “¿Qué hacer con las opiniones de amigos, familia y desconocidos acerca de nuestro cuerpo?”.

“Cuando dejé de fumar subí 9 kilos y un familiar muy directo me dijo ‘¿por qué engordaste tanto así? ¿no te podés cuidar?’”, recordó ella sobre la difícil y horrible situación que padeció hace varios años.

Después Celeste reveló cómo le respondió a su pariente: “Había dejado de fumar y le dije que su cometario me dolía, que estaba en proceso y que si alguien no pide opinión no hace falta dar opinión”.

Finalmente, Cid resaltó: “Poner límites y entender que todos estamos deconstruyéndonos”, confesó Celeste, visualizando pasajes de su adolescencia.