¡Bombazo! Moria Casán confesó que no saludó a Susana Giménez para su cumple “Hace rato que ni nos hablamos”

El otro lado de la moneda. De cara a la gran final del Bailando 2023, Moria Casán habló sobre su relación con Susana Giménez quien celebró su 80 años rodeados de sus amigos más cercanos en “La Mary”, su propiedad ubicada en Uruguay: “No la saludé porque con Susana porque no nos hablamos por teléfono”, reveló la jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli y culminará hoy para coronar a Noelia Marzol o Tuli Acosta como la gran ganadora del programa. Luego confesó que la última vez que estuvo junto a Susana, le presentó a Facundo Moyano a quien la conductora fue vinculada sentimentalmente en el 2016. “Hace más de seis años”, remarcó Moria.

“Yo fui al hotel Four Season, ella estaba con su hija Mecha y yo estaba con Gustavo Yankelevich, su mujer, y un grupo. Ahí nos saludamos y le presenté a facundo Moyano , recordó La One para luego destacar que Giménez tampoco la invitó a su casamiento. “Una vez sola me invitó a pasar Año Nuevo en su casa, yo estaba libre y fui a Punta del Este pero no nos llamamos nunca, ni por enfermedad”, contó.

En este sentido, Moria manifestó sobre la casi nula comunicación que mantiene con la conductora: “Es más, cuando yo estuve presa, yo no esperaba devolución de nadie, ni que nadie me llamara porque no me victimicé…la que más llamó y lloró era Mirtha Legrand, era ella la que me llamaba y me decía: ‘No sabes lo preocupada que estoy’ pero ¿Susana? ¡Nunca!”.

Por otra parte, sobre la despedida de los escenarios de Giménez en la obra de teatro “Piel de Judas”, La One fue contundente. “Me da pena que se despida de su carrera en un hotel y en el Uruguay ¡Cualquiera! ¡Este país le dio todo! Todo bien pero gorda, despedité en Calle Corrientes”, le aconsejó Casán.