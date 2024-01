Marcela Kloosterboer contó el insólito reclamo de un ex: “Estaba censurada”

Marcela Kloosterboer contó un insólito momento que tuvo que pasar años atrás, con una expareja que la censuraba. Fue durante una entrevista con Socios del Espectáculos, donde reveló los malos momentos que debió pasar.

La historia se ubica previo a iniciar su relación con Mariano Martínez, con quien se conoció haciendo “Son Amores” por Canal Trece junto a Nicolás Cabré, Florencia Bertotti y Nicolás Vázquez, entre otros.

Mientras hacían un repaso por su carrera y las telenovelas que protagonizó, Adrián Pallares resaltó un detalle no menor en Socios del Espectáculo: “Recién cuando viste el beso con Mariano hiciste caras”. A lo que la actriz confió: “¿Sabés por qué? Porque tenía un novio en esa época…”.

Y advirtió que “todavía no estaba con Mariano (Martínez)”. Esta expareja “me decía ‘date besos pero no abras la boca'”.

“Y Mariano después, cuando nos pusimos de novios, me preguntaba ‘¿por qué me dabas esos besos?’ Y bueno, estaba censurada”, recordó entre risas la ex Las Estrellas.