Viviana Canosa habló de Lacalle Pou: “Yo no me voy a comer semejante garrón”

Mientras analiza su futuro profesional, Viviana Canosa disfruta de unos días de vacaciones en Punta del Este. Allí, un programa de chimentos la entrevistó y no dudó en preguntarle por la versión de romance que la involucró con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, un rumor que se instaló luego de que el mandatario le diera una entrevista en la que reinó la buena onda y gestitos que no pasaron inadvertidos por los más cholulos.

Sin embargo, Canosa aseguró: “Yo no lo conozco en persona. Me inventaron el romance, todo, y yo no lo conozco en persona”.

Decidida a abordar el tema con total sinceridad, Canosa contó que próximamente podría cruzarse con el funcionario del país vecino. Según dijo, “hay un evento a mediados de enero” al que está invitada y al que está considerando no asistir para no alimentar la versión de romance en tanto “va el presidente y yo no me voy a comer semejante garrón”.

Respecto a los motivos que la impulsan a evitar coincidir con Lacalle Pou en un mismo lugar, la blonda manifestó: “Para qué voy a estar expuesta. Capaz que es mejor no ir y evitarte el comentario, la foto”, dijo.

Y agregó: “Para qué dar de comer si ese encuentro se puede dar con amigos y en un perfil más bajo”.

Consultada sobre si el mandatario es el tipo de hombre que la seduce, Canosa se sinceró: “El otro día me preguntaron y dije, mirá, yo puedo hablar de Lacalle Pou o cualquier presidente o cualquier persona y decirte que es buen mozo. Ahora, a mí un hombre me gusta cuando está frente a mí y me seduce. Ahí te puedo decir si me encanta o no me gusta, pero necesito verlo”.

La versión de romance surgió luego de que Canosa entrevistara a Lacalle Pou en su programa “Nada es personal” en 2020 y por Zoom. Desde entonces, no se han vuelto a hablar, según ella.