El DNU del Gobierno ingresó al Congreso por el Senado

El presidente Javier Milei envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y abre la puerta a la privatización de empresas públicas. La medida debe ser tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles.

El extenso texto ingresó por el Senado para ser analizado en la Comisión Bicameral que debe estar integrada por ocho senadores y ocho diputados, aunque aún no fue conformada por diferencias entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja. La Cámara alta ya designó a sus ocho representantes.

Una vez transcurrido el tratamiento, la Comisión emitirá dictamen respecto de la validez de la medida y, en caso de avanzar, el DNU tiene que ser aprobado por una de las dos cámaras legislativas para mantener su vigencia.

En cambio, para que el decreto pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.

La norma que envió el Ejecutivo al Senado viene sufriendo varios cuestionamientos por parte del Poder Judicial, aunque el primer fallo que le puso un freno llegó a través de la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictó una medida cautelar.

La Cámara consideró que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional y suspendió los artículos del DNU vinculados a reformas en el ámbito laboral.

Tras darse a conocer la decisión del fuero laboral, el Gobierno anunció la presentación de una apelación al fallo elaborada por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.

A pesar del anuncio del Ejecutivo, pasado el mediodía de este jueves, el DNU tuvo un nuevo revés cuando la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del decreto de Milei.

La segunda cautelar tuvo lugar mediante una solicitud de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), que conduce Hugo Yasky, un día después de disponer una medida similar por pedido de la CGT.

En relación a la conformación de la Bicameral que debe tratar el DNU, la nómina de legisladores que representarán a la Cámara de Diputados aún no fue presentada por su presidente, Martín Menem, quien estaría retrasando el trámite por no haber llegado a un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria (UP) respecto del número de diputados peronistas.