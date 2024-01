"Barbie" y "'Oppenheimer" el duelo central de los Globos de Oro

La 81ra. edición de los premios Globos de Oro, que reconocen al cine y la televisión estadounidenses, se celebrarán mañana en Los Ángeles con la atención puesta en dos de las películas líderes de la industria en 2023: "Barbie" y "'Oppenheimer".



La gala de premiación tendrá una duración aproximada de tres horas (desde las 22 de la Argentina) y se transmitirá a través de la pantalla de TNT y de HBO Max.



Tras 27 ediciones emitidas por la cadena NBC, los premios se trasladaron a CBS. La conducción estará a cargo del comediante Jo Koy, que protagonizó varios especiales de Netflix y la comedia "Easter Sunday".



Será la primera gran celebración de Hollywood tras el turbulento año que afrontó la industria del entretenimiento estadounidense a raíz de las huelgas de los actores y guionistas que demandaron mejoras laborales a los grandes estudios y plataformas de streaming.



"Barbie", la sátira feminista dirigida por Greta Gerwig, es la producción que acapara más nominaciones de la noche, con nueve.



La cinta de Gerwig lideró la taquilla internacional acumulando más de 1.441 millones de dólares, y se convirtió en la película más lucrativa de la historia de Warner Bros.



A "Barbie" la siguió de cerca "Oppenheimer", de Christopher Nolan, sobre J. Robert Oppenheimer y el desarrollo de la bomba atómica, que obtuvo ocho nominaciones.



"Barbie" competirá, por ejemplo, en la categoría de mejor película de comedia o musical, que también contempla filmes como "Poor Things", de Yorgos Lanthimos, y "American Fiction", de Cord Jefferson. También tendrá tres oportunidades para ganar a mejor canción original gracias a los temas encabezados por Dua Lipa, Billie Eilish y Ryan Gosling, y también opta por el galardón a mejor guion.



Margot Robbie, quien encarnó a "Barbie", también es contendiente en la categoría de mejor actriz de comedia, en la que se enfrentará a Natalie Portman ("May December"), Emma Stone ("Poor Things") y Jennifer Lawrence ("No Hard Feelings").



"Oppenheimer" disputará el lauro de mejor película dramática - entre más- con "Killers of the Flower Moon", del veterano director Martin Scorsese, que reunió siete nominaciones.



En materia de series, la atención reposa en "Succession" (Apple TV+), que parte con nueve nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática, título que debatirá con "The Crown" (Netflix).



Los Globo de Oro suelen ser considerados la segunda premiación más importante en el cine estadounidense, aunque estuvo envuelta en escándalos por su falta de diversidad y ha perdido legitimidad.