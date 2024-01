Cerveza de queso azul, ¿la nueva tendencia?

Una cervecería y una lechería se unieron en Oregon para crear un producto que, según admiten, podría inspirar cierto “escepticismo” en la industria: cerveza de queso azul. Rogue Creamery y Crux Fermentation Project se asociaron para crear Coolship Beer No. 6, una cerveza estilo lambic elaborada con queso queso azul. Los creadores manejaron una buena dosis de escepticismo incluso por parte de los devotos de esta variedad de queso y por los empleados de la fábrica cervecera. Pero a pesar de los escépticos, Coolship Beer No. 6 demostró ser una cerveza sabrosa. “Tiene matices y complejidad, pero no es demasiado cursi ni demasiado fuerte”, dicen sus ideólogos. “Es un producto realmente agradable y equilibrado, hay que degustarla”, aseguran.