Javier Milei: “Un 30% de inflación en diciembre es un numerazo”

A días que el INDEC difunda el Índice de Precios al Consumidor del último mes de 2023. el presidente Javier Milei celebró por anticipado un nivel de inflación cercano al 30 por ciento en diciembre, tal como lo calculan las mediciones privadas. Según el mandatario, “veníamos para 45%”, por lo que “si la inflación en diciembre es un 30%, es un numerazo”.

Y fue más allá: “Entiendo que es un espanto pero también un logro fenomenal. Si es así, hay que sacarlo a pasear en andas a (el ministro de Economía, Luis) Caputo”, consideró.

“Abatimos un tercio en un mes”, aseguró en declaraciones radiales, tras su regreso de la Antártida.

Lo cierto es que un 30% de inflación marcaría un salto notable respecto del 12,8% de aumento promedio de precios de noviembre del2023, y se explica tanto por la devaluación superior al 110% como por la política de liberación de precios en prácticamente todos los rubros de la economía.

El próximo jueves se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes del 2023, que tuvo la particularidad de convivir con dos gestiones: la del Frente de Todos hasta el 10 de diciembre y la de La Libertad Avanza a partir de esa fecha.

De acuerdo a estimaciones privadas, la inflación se ubicaría entre el 25 y el 30%, lo que explica que Milei intente presentar como un dato positivo un alza de precios en ese rango. Pero para este mes se espera un costo de vida superior.

De confirmarse este porcentaje, el acumulado del año se ubicaría por encima del 200%, una cifra de tres dígitos que el país no alcanzaba desde la hiperinflación de 1990.

Las subas de precios de diciembre dejan una inercia importante para enero. Esto se verá potenciado por otros incrementos que ya fueron anunciados, como el salto en el 45% de la tarifa de colectivos en el AMBA, en los combustibles, el aumento de peajes y subte y el incremento en torno al 40% por parte de las prepagas, más allá de los incrementos de los alimentos.

Días atrás, el portavoz presidencial Manuel Adorni sostuvo que el Gobierno está llevando adelante un “plan para estabilizar” la economía. De todos modos, en medio de los aumentos generalizados en varios rubros, admitió que va a llevar un tiempo salir de la “encerrona inflacionaria”.

El paro del 24

Por otra parte, Milei evitó criticar el paro de la CGT pues “es parte de la lógica del sistema y la Constitución avala la huelga”.

Añadió que “es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer”.

El Presidente dijo que “no tengo miedo para nada” de que lo desestabilicen y sostuvo que “cada uno haga su juego: a nosotros nos votaron para que hagamos lo que estamos haciendo”.

Milei También se refirió además de la opción que tienen los clubes de convertirse en sociedades anónimas -postura rechazada desde la Asociación del Fútbol Argentina (AFA)- y afirmó que esa temática sí es de urgencia. “Hay inversores árabes, está el Chelsea, dispuestos a invertir, a traer más de 3 mil millones de dólares. Es un negocio fácil y rápido. Ese club inglés está interesado en invertir en Boca, Estudiantes, Lanús”, aseguró.

Se muda a Olivos

Mientras, el jefe de Estado en la entrevista radial reveló que “mañana (por hoy) me instalo” en la Quinta Presidencial del Olivos, donde pasará la mayor cantidad de su tiempo, pero aún no irán sus perros.

“Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos (como llama a sus canes) porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas, y pesan 100 kilos y la casa para donde estén no es una construcción muy fuerte”, describió.

Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles “son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”.

Finalmente dijo que “no voy a usar el helicóptero” presidencial y que “voy a trabajar en Olivos”, aunque “voy a ir los martes y los jueves (a la Casa Rosada) para las reuniones de gabinete”.