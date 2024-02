Furioso y contundente descargo de una ex Gran Hermano contra la producción: "Me tienen cansada"

Gran Hermano 2023 aún se está jugando, pero hay participantes de otras ediciones que no estarían muy contentos con el manejo de la producción, en cuánto a varias promesas de trabajo que por el momento, no fueron cumplidas.

Es el caso de una participante que justamente estuvo dentro de la casa en la temporada 2022, y que se fue en la quinta posición y no ingresó a la final, que finalmente la conformaron Romina, Julieta, Nacho y Marcos, el gran ganador.

Su nombre es Camila Lattanzio y fulminó a la producción con varios comentarios en la red social "X", que los dejó expuestos: "Espere un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron", afirmó.

A su vez, la ex "hermanita" aprovechó la repercusión de sus palabras y en otro tuit remarcó: "Ya me tiene cansada todo lo que les venden".

"No me quieren en Telefé pero tampoco me sueltan la mano. Me invitan a otros canales y cuando me ven, me sacan porque la producción me manda a sacar. Yo entiendo el acomodo y lo que les quieran vender a ustedes", sumó.

Por otra parte, subió capturas de chats de WhatsApp donde productores de otros países, la invitaban a un nuevo reality, aunque finalmente su ingreso no se dio y se lo atribuye justamente a una decisión de Telefé: "Acá cuando estaba apunto de entrar al reallity! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar".

"Faltaba 2 semanas para entrar y ya me habían pedido todo, pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas y mágicamente no entré", culminó.