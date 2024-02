Cayeron cien milímetros y algunos desagües volvieron a generar alarma

La tormenta que se anunciaba, finalmente se descargó desde la noche del viernes hasta pasado el mediodía de ayer con capítulos en los que la lluvia generó alarma por el colapso de algunos desagües pluviales, tanto en el centro como en algunas localidades.

Según los registros de la Municipalidad -ver aparte- las mediciones tuvieron amplia variación, entre los 40 y los 115 milímetros, según las localidades, pero el fenómeno metió miedo por momentos. Al punto de que se recibieron más de medio centenar de pedidos de auxilio por el desborde de bocas de tormentas, calles anegadas y árboles o ramas que se venían abajo con el agua y el viento. De ese total, también se desprenden los 13 casos de personas que pedían ayuda al ver el agua ingresar en la casa propia o de algún vecino.

Según ese registro las zonas de mayor compromiso por este tipo de situaciones están en las localidades de Olmos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Gonnet, City Bell y Tolosa.

A la vez, hubo que intervenir en los pasos bajo a nivel de las vías en 7 y 509 (Ringuelet), y 1 y 32. Se indicó en horas de la mañana que las bombas que permiten evacuar el agua habían salido de funcionamiento por falta de energía eléctrica.

A la vez, entre las calles que tuvieron anegamientos temporarios se destaca el caso de la intersección de 1 y 43, frente a la estación de trenes. Como ya ocurrió en otras oportunidades, el desagüe colapsó y el área juntó agua hasta formar una laguna. Pudo verse entonces, a algunos vecinos desesperados por desobstruir una boca de tormenta mientras otros intentaban ponerse fuera de riesgo cargando pertenencias sobre sus cabezas al caminar con el agua a la altura de las pantorrillas. La acumulación de agua impidió que los comercios puedan levantar sus persianas por la mañana y que los vehículos puedan retomar la calle 43. También, se vieron perjudicados los usuarios del transporte público dado que las paradas apostadas en uno de los laterales de la estación cabecera de trenes se encontraba inundada. En horas del mediodía, los vecinos seguían intentando destapar los drenajes.

Un anegamiento temporario también obligó a cortar el tránsito en Camino Centenario en Gonnet llegando a la Estación del Ferrocarril Roca.

La caída de árboles es otra constante en la Ciudad cada vez que se combina un periodo de lluvia con algo de viento. En diagonal 80 y 46, un de ejemplar de “gran tamaño” cayó justo al lado de una parada de colectivos. No había en ese momento usuarios esperando el transporte.

También, un árbol se encontraba tumbado en calle 2 y 528 bis. Otra de las situaciones que se dieron, fue en calle 1 entre 54 y 55, donde un contenedor fue llevado por una corriente de agua intensa e impactó contra un auto que se encontraba estacionado.

La escena se repetía en 1 y 45, cuando los vecinos amanecieron con el agua en la puerta de sus casas.

A pesar de los esfuerzos por remover los residuos que tapaban el desagüe, el agua siguió acumulándose hasta las pantorrillas de los frentistas.

En la calle 3 entre 41 y 42, un árbol se cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado y sobre gran parte de la calzada. Uno de los frentistas, con fuerte malestar, señaló: “Desde las 11 de la mañana está así y nadie hace nada”.

También cayeron dos árboles en la calle 59. Uno, en el tramo de 5 a 6 y otro en la cuadra de 16 a 17.

En Tolosa, el problema se repetía para los vecinos de la zona de 519 y 119, en el barrio El Mercadito. Cerca del mediodía estaban en alerta con el agua cerca de la puerta de la casa. También allí, denunciaron, las zanjas se encontraban con basura y no desagotaban el importante caudal de agua que se acumulaba.

Además, en el barrio se sostiene que la construcción de la autopista generó una especie de cajón urbano al que le faltan conductos de drenaje.

La situación de alarma que se vivía en esos puntos mencionados y otros del distrito no se profundizó y no hizo falta abandonar los hogares, según se aseguró desde la Municipalidad. No se reportaron vecinos evacuados ni autoevacuados, se indicó. No obstante, la fuente consultada indicó que en esas horas comenzaban a organizar un operativo de asistencia con colchones y mercadería en algunos barrios. También hubo limpieza y despeje de conductos.

A media tarde, el cielo ya estaba despejado. Para hoy se prevé una jornada sin lluvia, con una temperatura mínima de 23 grados y 29 de máxima. Mañana podría volver la lluvia por la mañana y se prevé viento del sur, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora desde la tarde. La temperatura oscilaría entre 23 y 27 grados.