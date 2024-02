“Un susto de la gran siete”: una banda copó una casa en Villa Castells

Fueron 25 minutos de terror extremo los que tuvieron que soportar, en las primeras horas de ayer, un hombre de 50 años y su hija de 15, cuando ambos descansaban en sus respectivas habitaciones en una casa de Villa Castells. Es que en ese lugar se metió un grupo de siete ladrones encapuchados, que se encargó de cortarles el sueño y de despojarlos de sus principales pertenencias.

Fue como en una película de cine, de esas que meten miedo, aunque en este caso la historia resultó verídica y el guión estuvo a cargo de varios delincuentes, que portaban armas de fuego y estaban arropados con camperas y pasamontañas.

El audaz atraco ocurrió en una vivienda de 485 entre 7 y 8, a escasos metros de dos predios de fútbol: ADIP y San Lorenzo.

“SE SUBIÓ A MI CAMA Y ME APUNTÓ”

Cuando este diario se presentó en el domicilio, su propietario, Emiliano (50), se hallaba hablando por teléfono con un cerrajero.

“Lo que pasa es que los delincuentes me robaron las llaves de casa y del auto”, explicó en medio de un evidente desánimo.

Sobre el asalto en su morada, informó que “fue a las 5 menos diez de la mañana, cuando se metieron acá siete pibes de no más de 20 años. Estaban encapuchados y al menos dos de ellos con armas de fuego”.

“Me desperté con uno de ellos subido a mi cama y apuntándome con una de esas armas”, reveló el mayor de las víctimas de este asalto.

Con el miedo y el desconcierto invadiéndolo en esos azarosos momentos, observó cuando parte de la banda, minutos después, llevó a ese dormitorio a su hija adolescente.

Recordó que “fueron a su cuarto y la despertaron agarrándola de los pelos. Le apuntaron y la trajeron conmigo”.

Para infundirles pánico, en su afán de garantizarse un suculento botín, los ladrones no tardaron en apelar a tormentos físico y psicológico contra sus víctimas.

Al respecto, Emiliano hizo saber que “a mí me pegaron dos culatazos en la cabeza. Uno de ellos fue en la frente y me abrió un corte del que sangré bastante, hasta que, cuando la banda escapó con lo que me robaron, vino el SAME y me curaron”.

“A mi hija la ataron”, reflejó seguidamente.

Aunque el principal destinatario de los actos de amedrentamiento continuó siendo el dueño de casa: “Me decían que iban a pegarme un tiro en una rodilla, por ejemplo, si llegaban a encontrar más plata de la que ya habían juntado”, mencionó el damnificado.

Sobre los elementos sustraídos, reconoció que “se llevaron dinero (cuyo monto evitó precisar), una notebook, tres teléfonos celulares y auriculares”.

Cabe señalar que una fuente policial ligada a la investigación del ataque, aseguró a EL DIA que la banda huyó del lugar con “10.000 pesos, 1.000 dólares y 100 euros”.

“También con una notebook, tres celulares y documentación de las víctimas”, agregó.

“FUE DRAMÁTICO Y HUMILLANTE”

En otro tramo de la amplia charla con este medio, Emiliano reflexionó compungido que “fue dramático y humillante este asalto, porque por ejemplo a mí me hicieron arrodillar y me encañonaron con un arma de fuego dos de los delincuentes, uno de cada lado”.

“A mi hija también le apuntaron con una de las armas. Fueron 25 minutos interminables para los dos”, sumó.

De inmediato, señaló que “pudo haber sido todavía peor para nosotros, porque una vecina se dio cuenta de lo que pasaba acá y activó la alarma. Entonces, estos pibes salieron rápidamente hacia el frente de casa y corrieron en dirección al club San Lorenzo, que está en la otra cuadra”.

“HUBO TRES ROBOS EN 20 DÍAS”

Por último, Emiliano aludió a que “en los últimos 20 días ya hubo tres robos en casas del barrio. Y en ese lapso, ya había tenido un intento de robo, porque se habían metido en la casa antes de una vecina, como volvió a pasar ahora”. Y cerró: “Desde enero para acá que no hay patrullaje”.