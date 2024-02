Milei contra Lali: el Presidente le dijo “parásito”, lo repudiaron y ella respondió “sin ironía”

Todo comenzó en Cosquín. Lali, que había dicho que el triunfo de Javier Milei es ”peligroso y triste” (lo dijo el año pasado), había recibido desde entonces las críticas del ala libertaria, que no paró de acusarla de vivir del Estado. En el escenario cordobés, donde Dillom también se despachó contra el Gobierno, Lali respondió a los haters: modificó una parte de su tema ”Quiénes son” para cantar “que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado”. Y a juzgar por la respuesta, la ironía fue una afrenta total: un ejército libertario, muchos de ellos trolls, dispararon furiosos contra la artista, a la que bautizaron como ”Lali Depósito”. Desde su gira europea, retuiteaba y daba me gusta a los comentarios el mismísimo Milei.

La situación escaló, sin embargo, en dos entrevistas, una en La Red y otra en LN+, donde Milei se dirigió directamente a Lali y la trató de parásito. El Presidente, evidentemente ensañado con la artista, sostuvo que la cantante y también actriz debe “bancarse” sus críticas porque lo cuestionó públicamente. “¿Empecé yo? Empezó ella...”, argumentó con madurez. “Bancate que yo te responda ... Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado estás en problemas y si encima tus opiniones están en línea un espacio político que te pagó las presentaciones, vos sos un mecanismo de propaganda”.

Milei discutió además que Cosquín Rock fuera un emprendimiento privado (y por lo tanto, que Lali en realidad no se beneficiara, el finde, del dinero del Estado) al reprochar que el gobierno provincial cordobés beneficiara al festival con subsidios millonarios, agregando que “todos los que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”.

“Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores están gastando la plata. Que bajen los recitales. Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, sucede que en subsidios le da mil millones de pesos”, dijo Milei. Y añadió que va “a pelear contra la inmoralidad” porque “robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa” ya que con el IVA “le quitás la comida a los desnutridos del Chaco. Le duele que la llamen ‘Lali Depósito’; bueno, lo siento, le quedó ‘Lali Depósito’ porque vive a costa del hambre de los chicos”: Milei ya había reposteado en su cuenta de X imágenes de la artista hechas con inteligencia artificial que la muestran corriendo mientras sostiene una bolsa de dinero y es perseguida por niños desnutridos.

Y esto parece, increíblemente, que es una verdadera guerra mediática entre la artista y el Gobierno, porque también se metió la vice, Victoria Villarruel , tirando que la opinión de la artista sobre el mandatario “no es desinteresada”. Y se sumaron Ramiro Marra (“no es victima. El que hace política se la tiene que bancar. Es Lali Depósito”) y Benegas Lynch, que escribió en X: “Los antipatria son los que se llevaron puesto el país y se robaron todo”.

UN VENDAVAL EN DEFENSA

Pero hubo, desde ya, también voces de apoyo a la artista desde la política, muchas de ellas señalando la asimetría de poder entre los ataques de un Presidente y la opinión de una artista, y marcando similitudes con las “guerras” de Trump con Taylor Swift y Bolsonaro con Anitta para dejar al descubierto cierta tendencia machista en esa línea de conducción.

Pero los que más la bancaron fueron sus colegas artistas. Entre ellos, el líder de Divididos Ricardo Mollo sostuvo que los artistas “no somos el problema socioeconómico de nuestro país” y que “el único ‘poder’ que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan de ese arte”.

Por su parte, la cantante gimnasista María Becerra afirmó en sus redes sociales que no puede dejar pasar “las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición” y concluyó que “el ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar”.

“Somos artistas, tenemos una voz propia y estos comportamientos nos hacen acordar de un capítulo de la historia oscura de nuestro país ¿Se acuerdan? Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida”, finaliza el duro texto.

Se sumaron Daniel Grinbank, Actrices Argentinas, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Nicki Nicole. Y por supuesto, también defendió a Lali su actual pareja, el humorista político Pedro Rosemblat. “Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos”, replicó con ironía.

Para Rosemblat, el objetivo de Milei al entrar en esta guerra mediática “no es amedrentarla, sino asustar a los demás. Lali no se disciplina, pero muchos y muchas sí”, afirmó. “Si bien son muchos los referentes de la cultura y la música que se han pronunciado, hay muchos que permanecen callados, aun cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gangster, que cantan que todos les tiran y nadie los bajan, pero después les da un poco de miedo que los puteen en Twitter”.

LALI RESPONDE

Hacia el final del día, Lali rompió el silencio. Y, como si fuera la única adulta en el cuarto, procuró responder de manera diplomática.

La artista le contó su historia en una carta abierta, destacando que comenzó a trabajar a los 10 años y que produjo una carrera musical invirtiendo lo ganado en “Casi Ángeles”. “Quería decirle que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”, explicó, y agregó que “respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”.

El cierre es picante, aunque ella dice que sin intención: a la chanza de Milei sobre su supuesto playback, responde que “vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.