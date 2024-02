Crisis en IOMA: Giles concurre a Diputados

En el marco de los reiterados reclamos por el servicio prestado por IOMA, el titular de la obra social bonaerense, Homero Giles, visitará hoy la Legislatura bonaerense. Según trascendió, el funcionario prevé reunirse con los titulares de los bloques de las Cámara de Diputados para explicar la situación de la entidad, en el marco de una serie de pedidos de informe y de auditorías presentados por la oposición y un reclamo de interpelación. Giles anticipó que explicará la situación del organismo con la herencia que recibió y con los perjuicios que, analizó, le provocan a la entidad las polìticas del presidente Milei.

Como viene publicando este diario, las prestaciones del IOMA en nuestra región y en el resto de la Provincia viene arrastrando fuertes conflictos, que se traducen en quejas de los profesionales por las demoras en el pago de las prácticas médicas, así como en los aranceles, que no acompañan el avance de la inflación.

Pero, además, intendentes de la oposición del interior vienen reclamando desde el año pasado atraso en el pago de las prestaciones que realizan en los hospitales municipales, y que, según denuncian, comprometen las finanzas comunales.

En este contexto, en el que, en los últimos días, también hubo conflictos con la Agremiación Médica Platense y con la Sociedad Platense de Anestesiología, las cirugías en sanatorios de la Ciudad se encuentran interrumpidas.

Frente a esta situación, distintos bloques de la oposición presentaron en la Legislatura bonaerense proyectos al respecto.

Uno de ellos estuvo a cargo del diputado Fernando Rovello (PRO), quien realizó un pedido de interpelación a Giles, para que responda las inquietudes de los legisladores. En los argumentos de esa presentación, se señalan “la falta de pago de las prestaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre”, los que redundaron en la interrupción del servicio a beneficiarios de La Plata, Ensenada, Mar del Plata, San Pedro, Tandil y Bahía Blanca.

Otro que realizó presentaciones al respecto fue el presidente del bloque Acuerdo Cìvico-UCR-GEN, Claudio Frangul. El legislador reclamó que se modifique el modo de aplicar la cobertura de los medicamentos a los afiliados, ya que actualmente es de un monto fijo, que se devalúa producto de la inflación y del aumento constante del precio de los medicamentos. El reclamo es que, como hacen otras obras sociales, las coberturas de los medicamentos sea por porcentaje y no por un monto fijo. El también radical Diego Garciarena solicitó, en tanto, la realización de una auditoría externa en obra social.

Antes de su concurrencia a la Legislatura, Giles, dijo que “soy el primer interesado en discutir estas problemáticas, no quiero esconder los problemas. Me gustaría discutir con Juntos por el Cambio por qué se preocupan ahora y no cuando gobernó María Eugenia Vidal y dejó el organismo con déficit y con cinco meses de deuda con los prestadores”, lanzó respecto de los reclamos de la oposición.

En referencia a las quejas de los afiliados, Giles reconoció que en los últimos meses “bajó la capacidad de dar mejores servicios a los prestadores”, y responsabilizó de esa situación a la desregulación de la salud que empuja el gobierno nacional de Javier Milei.

“IOMA contrata el 100 por ciento de las prestaciones en el privado y está a merced del mercado. Cuando ganó Javier Milei, hubo una profundización de la especulación de mercado y eso afecta porque gran parte de la inversión que hace la obra social es en prótesis y otros insumos”, manifestó.

“Lo que va a suceder con la liberación de precios es que no va a crecer la cantidad de afiliados de las prepagas, va a caer y la gente va a quedar afuera del sistema”, añadió.