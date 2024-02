El sindicato de empleados municipales de La Plata denuncia "despidos" y la Comuna dice que son "contratos vencidos"

Las protestas de los empleados municipales de La Plata no aflojan. A los reclamos por el pago diferido dispuesto por el intendente Julio Alak (hoy se depositaron los haberes de los que cobran menos de $250.000), medida que tuvo como respuesta retención de tareas el miércoles y jueves, se suman denuncias de despidos en distintas dependencias comunales. Pero desde el municipio aseguran que no se tratan de despidos sino que son contratos que vencieron el 31 de diciembre pasado y no se renovaron.

Autoridades del Sindicato de Empleados Municipales de La Plata presentaron hoy una nota al Ministerio de Trabajo bonaerense denunciando "despidos injustificados a trabajadores/as" y asegurado haber detectado "numerosas irregularidades en la liquidación de los haberes del mes de enero". Asimismo informaron que realizan hoy medidas de fuerza y que se encuentras en "estado de alerta y movilización".

Cabe destacar que el cronograma de pago dispuesto arrancó este este viernes con los salarios de hasta $250 mil, mientras que seguirá el lunes próximo con los que cobran haberes entre $250 mil y $400 mil, el martes 6 continuará con los que perciben entre $400 mil y $800 mil y finalizará con los que cobran más de $800 mil.

Por caso, en la Dirección de Políticas de Género comunal aseguran que "nos enteramos que nos despidieron porque no nos depositaron los sueldos". En ese sentido manifestaron que "quedaron muchas mujeres víctimas de violencia de género sin atención porque quedaron muy pocas compañeras trabajando".

Informaron que entre las personas cesanteadas hay abogadas y psicólogas, por lo que se manifestaron en las puertas del Pasaje Dardo Rocha, que es la sede donde funciona esa dependencia. Además pegaron carteles expresando sus reclamos.

Una de las supuestas damnificadas dijo que "nos enteramos anoche que nos echaron a todas las que entramos el 2023 y no nos pagaron el mes de enero. Nos iban a recibir en el Pasaje Dardo Rocha supuestamente para hacer un censo municipal pero está cerrado por desinfección y avisaron hoy a la mañana. Todos los empleados estamos sentados afuera".

Reclamos en otras oficinas municipales

Por otro lado, en las oficinas de la Agencia Platense de Recaudación, en Control Urbano y en Espacios Verdes también llevan a cabo medidas de fuerza por la misma denuncia: despidos de empleados. En el caso de los trabajadores de la APR manifestaron que "Alak, nuestro intendente, no ha cumplido con lo pactado en cuanto al pago de los sueldos ya que un alto porcentaje de empleados no ha percibido sus haberes tanto de planta permanente como temporaria. Queremos manifestar nuestro malestar y descontento con esta situación, y exigimos una pronta respuesta coherente en cuanto a lo sucedido". Mientras que en Control Urbano denunciaron que "al menos 80 personas se quedaron sin trabajo". En todos los casos, según aseguran fuentes del municipio, se trata de contratos que vencieron en diciembre.

Mientras que una lectora de EL DIA, que prefirió mantener su nombre en reserva, escribió: "Pertenezco a una de las oficinas mas antiguas dentro del Municipio con número de orden y repartición. No es ni oficina fantasma ni hay empleados fantasmas, y en nuestro caso se le dio la baja a la oficina completa, excepto a una empleada de planta. Cabe destacar que es un equipo de más de 10 años ininterrumpidos y a los cuales se nos metió en la misma bolsa que a los ñoquis que tanto nos perjudican. Por lo tanto es erróneo pensar que todos los contratos dados de baja el día de la fecha, son ñoquis". Luego sostuvo que "en nuestra oficina seguimos asistiendo con normalidad para no cortar la atención al público pero en la entrada hay un pequeño grupo de 20 personas, con bombos y banderas, de varias dependencias protestando.