Alak va a la Justicia penal por los contratos “fantasma” del Municipio

El intendente, Julio Alak, anunció ayer que, tras hallar serias irregularidades en la administración y uso de los fondos públicos en la Comuna, en los próximos días se presentará a la justicia penal para que investigue presuntos delitos de incumplimiento de funcionario público, cometidos durante la gestión municipal anterior.

Así lo afirmó durante una visita a la redacción de EL DIA, en la que se refirió al resultado de las dos auditorías encargadas tras su asunción el 10 de diciembre, en las que detectó, entre otras cuestiones, que más de la mitad de la planta de empleados registrados no asiste a trabajar.

“Encontramos 12.573 personas nombradas en situaciones que, más allá de las irregularidades administrativas en las que fueron contratadas, revisten circunstancias que lindan con el delito penal”, dijo el jefe comunal. Y explicó algunas de las violaciones a la ley provincial del empleo público 14.656, como las que establece como requisito no tener causas penales abiertas.

“No sólo encontramos personas privadas de la libertad con contratos municipales, también se liquidaron sueldos a 1.481 personas sin haberse confeccionado el legajo del personal y sin acto administrativo”, graficó.

Alak citó otros delitos presuntamente incurridos en la forma de contratación en la anterior gestión municipal, como la contratación de personas con delitos penales graves y el pago a detenidos, previstos en la ley 14.656. Se refirió, además, a la detección de incompatibilidades, previstas en el artículo 41 de la Constitución provincial, que impide la contratación de agentes que se encuentren desempeñando en otras áreas de gobierno, como, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿UN CASO COMO LOS DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL?

Según pudo saber EL DIA, una mujer de la que se preserva su nombre por cuestiones vinculadas a la investigación, denunció el pasado 10 de enero haber estado contratada por el Municipio sin tener de ello ningún conocimiento.

La presentación, a la que tuvo acceso EL DIA, fue realizada ante la fiscalía Nº5, a cargo del fiscal Juan Menucci. En el contenido, la denunciante expresa que tomó conocimiento de condición de contratada de la Comuna cuando acudió a la Ansés y le indicaron que no podría cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) por trabajar en relación de dependencia para la Municipalidad.

Frente al caso y ante la consulta de EL DIA sobre las probables similitudes del caso que se encuentra en la instancia de investigación con el denominado “Chocolate”, que apuntó a contratos en la Legislatura provincial, Alak respondió: “Yo no sé si esos 5 mil o 3 mil que no iban a trabajar tenían contratos que alguien más gerenciaba y cobraba ese dinero a cambio de aportes al IPS o al IOMA. Lo tendrá que investigar la Justicia”.

El jefe comunal no especificó el día en que formalizará la presentación en el fuero penal, pero advirtió que “estoy obligado”. Del mismo modo, y sobre los “contrato fantasma”, añadió: “Con este nivel de ausentismo, nuestra administración tiene la obligación de no renovarlos porque si lo hacemos estamos incumpliendo la ley, sería un delito penal”.

Y añadió: “Además, estaríamos convalidando privilegios que la gente repudia, porque nosotros además tenemos que cuidar al contribuyente, y el contribuyente no paga impuestos en la ciudad, no paga tasas y contribuciones para que nosotros lo destinemos a 4 mil ó 5 mil personas que no van a trabajar”.

En la misma línea, Alak se refirió a los modos de contratación de cooperativas de servicio de su antecesor Julio Garro y lanzó: “Se generó una industria de estas entidades que en algunos casos también sirvió como instrumento político electoral, pero no para prestar servicios. El tribunal de Cuentas ya lo observó en 2021 y 2022 donde hay observaciones graves sobre ese uso. Nosotros también estamos considerando que haya un dictamen legal sobre el tema y reordenar el sistema de cooperativas. No estamos en contra de que haya cooperativas, pero que cumplan su misión”, aclaró.

Al mismo tiempo, el jefe comunal pidió a los sindicatos que respalden las medidas para ayudar a “poner en orden la herramienta de gestión que es el recurso humano”. Y dijo: “Queremos poner en valor al trabajador de verdad, y queremos recomponer su salario, a partir de aquellos recursos que recuperemos que hoy se van en gastos de la política”.