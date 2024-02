Polémica en el Senado por el retiro del busto de Néstor Kirchner

La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo retirar ayer el busto del ex presidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja.

Al argumentar su decisión, Villarruel dijo que el ex presidente no tiene nada que ver con el Senado: “No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”.

Uno de los que salió al cruce de Villarruel fue el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que comparó la quita del busto de Kirchner con la demolición del Palacio Unzué.

Se trata de la casa en la que vivió Juan D. Perón y que fue demolida durante la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora.

El Palacio Unzué al que se refirió Mayans fue la residencia presidencial que utilizó Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, cuando fue derrocado. Tras tomar el poder, y debido al fuerte simbolismo que tenía el lugar (fue centro de peregrinación tras la muerte de Eva Perón en 1952), el Gobierno militar de facto decidió demoler el edificio que estaba en un predio que ocupaba tres manzanas entre la avenida del Libertador, Austria, Agüero y avenida Las Heras en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, Villarruel retrucó: “Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar”.

Victoria Villarruel

“Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios.

Simplemente por esa razón”, agregó la titular del Senado.

DURO COMUNICADO DE LA CÁMPORA

La agrupación La Cámpora emitió ayer un duro comunicado contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a raíz de la decisión de retirar un busto de Néstor Kirchner que había sido colocado en 2013 en los pasillos del Senado.

En el texto, sin firma y publicado en el sitio web de la organización que lidera Máximo Kirchner, llaman a Villarruel “tenebrosa y macabra viuda de Videla”. La dirigente de La Libertad Avanza había justificado su decisión de quitar la obra de homenaje en que Kirchner no fue senador ni vicepresidente ni ella es su viuda (en evidente alusión a su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner).

“Sonríe. Goza. Disfruta. No es felicidad. Es venganza. Es rencor lo que la guía -y los guía-. Es odio. La decisión de sacar el busto de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007 fue suya y se enorgullece”, escribió La Cámpora, al relatar el episodio que se vivió en la sesión del Senado, al mediodía, cuando el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, le reclamó a la vicepresidenta una explicación sobre el destino del busto de Kirchner.

La Cámpora vincula a Villarruel con la dictadura y alude sin explicitarlo a las reuniones que la vicepresidenta tuvo en la cárcel años atrás con el dictador Jorge Rafael Videla. “Desaparecer es la tarea. ‘Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda’, repite por segunda vez. Sigue sonriendo. Perversa. Brutal”, continúa el comunicado. “De esta manera, cree que repara el daño a la figura de quien visitó en prisión”, añade. La imagen que acompaña el texto es una tapa de Página 12 con una frase atribuida a Videla en sus últimas días en prisión: “Nuestro peor momento llegó con los Kirchner”.

El busto se encontraba en el Salón de las Provincias de la Cámara alta desde hace poco más de 10 años. Fue instalado allí durante el último mandato de Cristina Kirchner, tres años después de la muerte del expresidente.

“Otra cosita. Le quiero pedir a usted, Presidenta... ¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner? Lo hicieron desaparecer del recinto...”, planteó Mayans. Fuera de micrófono se escuchaba la voz de Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) preguntando “¿Dónde esté el busto de Néstor?”.

“Está en el archivo”, replicó, cortante, Villarruel.

TEMA MALVINAS

Además, Villarruel cruzó fuertemente a la senador kirchnerista Eugenia Duré, de la provincia de Tierra del Fuego, por Malvinas.

Duré alegó que el reclamo de soberanía permanente del Estado argentino quedó “denostado” por el Gobierno, tras la visita del funcionario del Reino Unido David Cameron.