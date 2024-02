Los Beatles vuelven al cine: el cuarteto de Liverpool y sus encuentros con la pantalla grande

Esta semana se conoció que Sam Mendes prepara no una, sino cuatro películas biográficas sobre Los Beatles, cada una dedicada a uno de los artistas del cuarteto de Liverpool, que estarán además interconectadas entre sí. Es, sin dudas, un proyecto hijo de esta era de biopics, donde las producciones de cine y televisión parecen obligadas a estar atadas al pasado de alguna manera, como si la originalidad ya no fuera posible. A la vez, y a la altura del legado Beatle, parece también uno de los más ambiciosos proyectos en la historia del cine.

Pero, claro, no es la primera vez que los Fab Four aparecerán en la pantalla. Al contrario, su carrera estuvo íntimamente ligada a la pantalla grande, y desde la separación del grupo han sido numerosas las películas biográficas, documentales y cintas inspiradas en la música Beatle. A continuación, un repaso de las diversas apariciones de John, Paul, George y Ringo en la pantalla grande.

LAS PELÍCULAS PROPIAS

En 1963, Los Beatles eran cada vez más populares: con tres número 1 en los rankings musicales británicos (“Please, Please me”, “From me to you”, “She Loves You”) estas estrellas ascendentes que de alguna manera ayudaron a configurar la forma en que funciona la música pop (hoy estrechamente ligada al cine) recibieron el llamado de United Artists para hacer su propia película.

Lo que siguió fueron cinco películas, cuatro ficciones, que para muchos no fueron mucho más allá de la explotación del éxito Beatle: comedias livianas con algo de absurdo, mínima línea argumental, los hits y, claro, Los Beatles interpretándose a sí mismos.

Con el tiempo, sin embargo, estas producciones han sido revalorizadas más allá de los kitsch: Ricard Lester dirigió las dos primeras, “A Hard Day’s Night” y “Help!”, Bernard Knowles encabezó junto a Paul y John “Magical Mystery Tour” y en 1968 se estrenó la animada joyita lisérgica “Yellow Submarine”, de George Dunning.

Los rodajes reflejaron el torbellino que fue la Beatlemanía, el crecimiento de los artistas y los problemas de la fama. Paul y John se sumaron como directores de “Magical Mystery Tour” como reflejo de sus intenciones artísticas, y también de control. El rodaje de “Help!” fue un verdadero caos: la banda fumó marihuana durante todo el viaje a Bahamas, participaron de fiestas, esquiaron sin saber… Los Beatles vivieron en aquel 1965 un viaje de egresados, para filmar una película que quería inspirarse en los Hermanos Marx pero que terminaba siendo apenas un resumen de las tendencias satíricas del cine inglés de entonces. Y, por supuesto, la quinta película de Los Beatles, la última, también resume a la perfección aquel momento de crisis.

Hablamos, claro, de “Let It Be”: en 1970, con el cuarteto ya separado, llegó a salas el documental que retrataba la destrucción que envolvió a la banda en sus días finales. Dirigida por Michael Lindsay-Hogg, el clima tenso que refleja el documental ha sido ampliamente debatida: ¿manipuló el director las imágenes para mostrar una banda descontenta, gruñona, diva e insoportable? La serie documental de ocho horas “Get Back”, edición del material crudo a cargo de Peter Jackson, muestra otra cara de aquellos ensayos finales.

LOS MIL Y UN DOCUMENTALES

“Get Back” y “Let It Be” no están solo: documentales de Los Beatles hay decenas. Varios muy recientes, de hecho, en este resurgir Beatle de los últimos años. “The Complete Beatles” es el primer intento de contar la historia completa, mientras que la miniserie de ocho partes “Anthology” es verdaderamente indispensable, mostrando distintas etapas, grabaciones inéditas y entrevistas a todos los involucrados.

Las adiciones al género en la última década fueron valiosas. Un aluvión de documentales que comenzó, de hecho, en Argentina, con el estreno en 2015 de “El día que los Beatles vinieron a la Argentina”, película que retrata la llegada de los Fab Four el 8 de julio de 1964, plena Beatlemanía. El evento fue anunciado por el mismísimo Alejandro Romay en Canal 9, pero, como cualquiera sabe, Los Beatles nunca visitaron el país: fue un grandísimo engaño.

Los Beatles protagonizaron cuatro ficciones mientras estaban en actividad

Un año más tarde, en 2016, el cineasta Ron Howard recordó los años de giras eternas de Los Beatles en “Eight Days a Week”, que va desde sus conciertos en The Cavern a su recital final en San Francisco, en 1966. Dos años más tarde, apareció uno de tantos documentales sobre Lennon, “John & Yoko: Above Us Only Sky”, que rastrea la historia del disco “Imagine” (Lennon es protagonista de varios documentales, incluido el premiado “The US vs. John Lennon”). Aparecieron luego dos documentales dedicados al viaje, en 1968, de la banda a India: “Meeting The Beatles in India” y “The Beatles and India”.

En estos años, además, McCartney lanzó dos documentales: una serie, “McCartney 3, 2, 1…”, en la que, junto al productor Rick Rubin, recuerda sus grandes canciones y muestra los secretos detrás de su composición; y “McCartney: Now & Then”, en el que Paul habla largo y tendido de Los Beatles y su relación con John.

LOS BEATLES EN PANTALLA… SOLOS

Además de esas múltiples apariciones documentales, Los Beatles siguieron haciendo ficción aún tras la separación de la banda: claro, seguían siendo megaestrellas codiciadas por la pantalla grande.

Ya Lennon había hecho sus primeras armas, actuando para Richard Lester en “Cómo gané la guerra”, una película satírica de la Segunda Guerra. Y John siguió hasta su muerte ligado al séptimo arte, produciendo más adelante películas vanguardistas con su segunda esposa, Yoko Ono, pero más cinematográfica fue la carrera de Ringo Starr, en ninguneado pero eximio batero que ya había mostrado sus aptitudes para la actuación en las películas de Los Beatles.

Aplaudido por la crítica, Starr se convirtió en cinéfilo y también en actor, con apariciones en numerosas películas, desde “Candy” y “The Magic Christian”, en sus días de Los Beatles, a “El hijo de Drácula” y “Lisztomania”. Hubo tambien una comedia televisa titulada “Ringo”, basada libremente en “El príncipe y el mendigo”, en la que Starr hizo una aparición.

George Harrison tuvo más presencia detrás de la pantalla: profundamente hinduista, produjo un documental sobre Ravi Shankar, entre otros proyectos, aunque su contribución más famosa al cine es como productor de “La vida de Brian”, película de los Monty Python que pagó casi enteramente, hipotecando su casa. El miembro del grupo cómico Eric Idle dijo que aquello fue “lo más caro que alguien pagó una entrada de cine”.

¿Y Paul? Algunos cameos, como el de “Piratas del Caribe”, y un guión, el del musical “Give My Regards to Broad Street”, que contó con sus canciones y su protagónico. Allí también actuó Ringo, como una versión ficcionalizada de sí mismo.

INSPIRADOS EN LOS BEATLES

Este repaso deja en claro la marca que dejó el cuarteto de Liverpool en el imaginario popular, aún medio siglo después de su disolución. Y esa huella también se vuelve evidente al ver los diferentes proyectos que, a lo largo del tiempo, siguen inspirándose en la música de Los Beatles para construir ficciones.

Una de las primeras fue “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, relato musical de 1978 que se apropia de los hits de la banda para contar la historia de una banda en busca del éxito y en su lucha contra las oscuras fuerzas de la música: una ópera rock que Los Beatles rechazaron.

Aquel fue un añazo para los seguidores de Los Beatles: Robert Zemeckis, el director de “Volver al futuro”, estrenó “I wanna hold your hand”, que sigue a seis adolescentes que lo dejan todo por ver a Los Beatles en aquella noche emblemática en el Show de Ed Sullivan, momento clave de su fama global. También ese año, Eric Idle, de los Monty Python, estrenó la sátira “All you need is cash”, que sigue a la banda ficticia Los Rutles, una evidente parodia Beatle.

Llegaron también películas inspiradas en Los Beatles desde Polonia: “Yesterday”, estrenada en 1985, relata en la superficie la historia de un grupo de jóvenes que en los 60 armaron una banda para tocar temas de John, Paul, George y Ringo. Esa es la historia en la superficie, una excusa para retratar la convivencia entre la música occidental en una sociedad soviética.

En los últimos años hay un resurgir Beatle en la pantalla, con la llegada de varias películas

En el 2000, llegó la película que se hacía eco de un mito: “Paul is Dead” juega a investigar la historia largamente difundida de que McCartney, en realidad, murió en 1966, con varias pistas en las propias canciones de la banda. Siete años más tarde se estrenó “Across the universe”, musical romántico ambientado en los años 60 del siglo XX, en la época de las turbulentas protestas contra la guerra, la exploración mental y el rock’n roll, con música Beatle, al igual que “Yesterday”, de Danny Boyle, película de reciente estreno en la que un joven despierta en un universo donde nadie recuerda a Los Beatles, y él se vuelve exitoso tocando sus canciones.

Ethan Hawke, en tanto, se encuentra preparando una película con inspiración Beatle, que protagonizará junto a su hija Maya: “Revolver”, título de uno de los discos fundamentales de los de los cuatro de Liverpool, girará en torno a una joven llamada Jane que vive en el estado estadounidense de Alaska; fan absoluta de la banda, su vida dará un vuelco brutal e inesperado cuando su amado grupo deba aterrizar en Alaska por un problema en su vuelo con destino en Japón. Esta imprevista decisión de la aerolínea llevará a Jane a idear un plan digno del surrealismo: perder su virginidad ni más ni menos que con George Harrison.

LAS FICCIONES BIOGRÁFICAS

Con tantos documentales, y con dos de Los Beatles vivos, no es extraño que haya pocas películas de ficción biográficas del cuarteto. La propuesta de Sam Mendes y Sony cambiará esa historia, con cuatro películas, aunque hay algunos antecedentes.

En 1994, por ejemplo, “Backbeat” recordaba la poco conocida historia del quinto Beatle, Stu Sutcliffe. Y 15 años más tarde, Sam Taylor-Johnson estrenó “Nowhere Boy”, abordaje de la infancia y juventud de Lennon, que también fue objeto de un par de ficciones biográficas en la pantalla chica. La película es protagonizada por Aaron Johnson.

Este año, además, se espera el estreno de “Midas Man”, sobre la vida del manager de Los Beatles Brian Epstein: los jóvenes actores Jonah Lees y Blake Richardson, relativamente desconocidos para el gran público, darán vida a los legendarios músicos John Lennon y Paul McCartney.

“Yellow Submarine”, clásico del cine Beatle