El príncipe Guillermo no fue a un acto y hay inquietud

El príncipe Guillermo, heredero al trono británico, renunció ayer a última hora a asistir a una ceremonia en memoria de su padrino, el rey Constantino de Grecia, por “razones personales”.

Guillermo, de 41 años, se ocupa estas fechas de asumir el puesto de máximo representante de la realeza británica, junto a la reina Camila, debido a la convalecencia del rey Carlos, después de que se le diagnosticara un cáncer, y de su propia esposa, Kate Middleton, tras su operación abdominal a mediados de enero.

“El príncipe de Gales decidió no asistir a la ceremonia de homenaje al difunto rey Constantino de Grecia en el Castillo de Windsor por razones personales”, anunció el Palacio de Kensington, citado por la agencia británica PA. El palacio “no dio más detalles, pero indicó que la princesa de Gales está bien”, dijo PA. Kate Middleton, de 42 años, fue hospitalizada el 16 de enero para someterse a una operación cuyos motivos se desconocen, pero no se trata de un cáncer, según medios británicos. La princesa, que no aparece en público desde Navidad, pasa su convalecencia en la casa familiar de Windsor, en el oeste de Londres.