Claudio Rissi: el “Brando criollo” que estuvo en todas las grandes ficciones locales

Claudio Rissi entraba en escena y su presencia era inmediata, notable, magnética: con esa presencia, el actor y también dramaturgo, que ayer pasó a la eternidad, pasó cuatro décadas siendo parte de las más importantes ficciones que dio el país. Algunos lo definían ayer como el gran actor secundario de la televisión argentina; otros, como el platense Diego Cremonesi, no quisieron relegarlo a la categoría secundaria: “Para mí vos sos nuestro Brando/Gassman criollo”, escribió ayer.

Rissi había llegado a la actuación desde el costado: nacido el 22 de mayo de 1956 en el barrio porteño de Boedo, el actor le contó hace algunos años a EL DIA, en una de sus visitas a nuestra ciudad para hacer teatro, que decidió ser actor a los 10 años, pero en el seno de una familia trabajadora “era impensable que alguien de esa familia pudiera ser artista, porque había una imposibilidad de acceder a ese mundo, no había referencias”.

Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento. pic.twitter.com/MZG9VBrz3x — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 2, 2024

Tras años de discusiones con su padre, (“tenés que ser obrero especializado, un actor no sirve para nada”, le decía), Rissi, que también tenía el título de tornero mecánico oficial, “a los 17 corté amarras y me hice un actor clandestino: en mi casa, por lo menos mi padre no podía saber que estudiaba”. Y no sólo en su familia encontraba resistencias: “En el barrio me cargaban, me decían “mirá cuando ganes el Oscar”. Y yo decía ‘no, quiero Cannes’”. A los 62 años cumpliría ese sueño con la película “La novia del desierto”.

Habían pasado entonces ya muchos años desde que el actor empezara su formación en un taller de actuación en el club River Plate para luego ingresar a la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Su primer trabajo actoral pago fue en 1979 cuando fue contratado por el Teatro Presidente Alvear, en donde hizo innumerables papeles menores hasta que llegaron las primeras oportunidades en roles un poco más visibles. Despacito, inició una carrera de papeles a menudo pequeños, sobre todo en la televisión, pero donde siempre dejó su impronta.

EN LAS GRANDES FICCIONES ESTABA ÉL

Y además, tuvo un don: por su calidad, y por su criterio, fue parte de casi todos los grandes programas televisivos argentinos. Protagonista del primer episodio de “Los Simuladores”, donde la banda de Mario Santos lo ayudaba a recuperar a su mujer, también fue “El Fletero” en “Okupas”, el comisario Filippi en “El puntero”. Fue parte de “Poliladron”, de “Comodines”. Y tuvo papeles destacados en películas como “76 89 03”, de Flavio Nardini y Cristian Bernard y “Aballay, el hombre sin miedo”, de Fernando Spiner.

Rissi, en el recordado primer episodio de “Los simuladores”

Y mientras ocupaba la pantalla con su presencia, el intérprete también logró reconocimiento en el teatro con personajes emblemáticos como el Tatita, al que dio vida en la obra “Terrenal” de Mauricio Kartun, o en “Kilómetro limbo”, de Pedro Gundesen, donde compuso a “Taqueño”, un inolvidable gaucho transformista en un pueblo de dos mil habitantes de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que me gusta lo intento y el mayor compromiso mío es ese, es hacer cada papel con ganas y convicción”, decía: esa definición se ajusta a toda su carrera, con roles secundarios que hacía suyos para alcanzar una trascendencia que no solo hacía brillar, sino que ayudaba de manera decisiva a la historia que se estaba contando, ya sea en teatro, televisión y cine.

LLEGA MARIO BORGES

Galardonado con diversos premios, Rissi reconocía que toda su carrera lo había llevado a Mario Borges, el personaje de “El Marginal” por el que es más recordado. “Borges es una criatura extraordinaria. Es la sumatoria de todos los malos que he hecho. Me divierte mucho”, le dijo a EL DIA hace algunos años. Nuestro villano favorito, y “un villano distinto”, lo definía. “La televisión, generalmente, tiene esa cosa más lineal, de que el malo es malo y el bueno es bueno. Y eso lo torna obvio y a mi juicio, aburrido. El único que tiene contradicciones sobre la faz de la tierra es el ser humano. Se lo reconoce más por sus cagadas que por otras cosas. Y generar un personaje así es lo que lo saca, precisamente, de personaje, de caricatura, y lo humaniza en su totalidad. Esto lo acerca más a la gente, y lo hace querible”.

Gran intérprete de personajes malvados, Rissi se acordaba a menudo de lo que le decía Federico Luppi: “‘Claudio, todos los personajes del ombligo para adentro son seres humanos, hay que limpiar de prejuicios’. Por eso uno es un amoral cuando actúa”.

Rissi con Nicolás Furtado, en “El marginal”, su rol más emblemático