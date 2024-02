VIDEO. El viento reactivó el fuego y se complica la situación en Los Alerces: así se combate el incendio

El incendio forestal que afecta al parque nacional Los Alerces, en Chubut, volvió a reactivarse en las últimas horas a causa del viento, mientras que varios helicópteros, algunos de La Plata, trabajan para controlarlo. Según reportan medios locales, el humo cubrió a la ciudad de Esquel en horas de la tarde y en Bariloche sostienen que también los está afectando esta mañana.

En el informe de ayer a la tarde se preveía un incremento de la temperatura y el viento, con el consiguiente efecto de propagación del incendio, del que casi 400 personas intervienen en el operativo para combatirlo y evitar nuevos focos.

Ya esta mañana continuaron los trabajos en los frentes activos y se reforzaron los cortafuegos de las áreas críticas. Sin embargo las llamas los habrían superado en algunos sectores por la acción de las ráfagas. Según se informó, ya son 3.147 las hectáreas arrasadas por las llamas.

El apoyo aéreo operó normalmente por la mañana con helicópteros y aviones hidrantes descargando agua en los puntos más críticos, en tanto que los drones y el avión de observación realizaron el registro del perímetro para calcular el avance de los frentes de fuego.

La maquinaria vial se sigue utilizando para abrir cortafuegos y fajas de contención en sectores cercanos a las estructuras edilicias, y para mantener los caminos rurales internos por los que se desplazan las cuadrillas.

El jefe del departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas, había advertido ayer que las condiciones podían empeorar luego del mediodía, momento en el cual se esperaba "muchísimo calor y viento". Y fue así que la situación empeoró.

La situación del incendio en Chile: ya son más de 110 los muertos

Por otro lado, un total de 165 focos de incendios se mantenían activos esta mañana en distintas regiones de Chile, donde ya se reportaron al menos 112 personas muertas y son más de 26 mil hectáreas quemadas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) trasandino.

Diversas comunas de la región de Valparaíso, O'Higgins y La Araucania se encuentran en estado de alerta roja y el presidente Gabriel Boric calificó la crisis como “la tragedia más grande desde el terremoto de 2010” que dejó más de 500 muertes. En las comunas de Valparaíso y Viña del Mar se quemaron cerca de 8.500 hectáreas y se estima que entre 3.000 a 6.000 viviendas fueron dañadas, mientras que en las comunas de Quilpué y Villa Alemana el fuego ya arrasó 1.500 hectáreas y más de 100 viviendas fueron afectadas, según publica esta mañana en su portal el diario El Mercurio. También hay varios focos activos en la región Metropolitana, en el centro del país, y en La Araucanía, hacia el sur.

El jefe de Defensa Nacional, contraalmirante Daniel Muñoz, sostuvo que por la información recibida hasta el momento habría "indicios" de "un patrón de comportamiento que indica que hay una planificación (…) algo orquestado y organizado". "Durante la noche se dieron varias denuncias de posibles amagos de incendio por desconocidos. Y tenemos la obligación ante todas las denuncias, ir. Y fuimos, con carabineros y con personal milita. Sobrevolamos toda la noche (…) y yo diría que la gran mayoría, por suerte, no generaron incendio. O sea, encontramos sospechosos en lugares abiertos, en forestas, etc. Y fuimos a los lugares y no había nada, por suerte", declaró, según lo publicado por el diario chileno.