El cumpleaños de Fátima Florez: ¿Primer desencuentro con Javier Milei?

Fátima Florez, tenía casi todo para festejar su nueva vuelta al sol. sabido es que, la imitadora no sólo triunfa en la temporada de verano de Mar del Plata con su show Cien por ciento Fátima sino que también vive un súper apasionado noviazgo con con el presidente Javier Milei.

Pero ahora, se la vio levemente opacada por una serie de hechos desafortunados que se dieron en su cumpleaños número 43: Primero, le robaron la torta y luego tuvo un fuerte encontronazo con Milei: "Hay información de lo que pasó en el cumpleaños de Fátima Florez. Fue tremendo. Se afanaron la torta. Milei y Fátima tuvieron su primera pelea y crisis", afirmaron desde los diferentes programas del ambiente.

"El pasado viernes a la noche después de las 00 era el cumpleaños de Fátima. El presidente en ese momento no estaba. Ahí el elenco le lleva una torta, como se suele hacer en el teatro. Soplan la velita, se va la gente, se reúne todo el staff e hicieron una gran picada. Y, cuando llegó el momento de comer la torta, que era de gran tamaño para que pudieran comer todos, la torta no aparecía.

Asimismo, y respecto del presidente señalaron: "Pasó lo siguiente. Milei llega a Mar del Plata a las seis de la tarde. Se dirige enseguida al Hotel Provincial donde estaba Fátima produciéndose. Tienen un encuentro ahí entre toda la gente. Él se queda alojado ahí con su comitiva y ella se va al teatro porque tenía que estar dos horas antes".

"Florez hace la función, Milei la va a ver. El tema es el siguiente, Milei después del beso que todos vimos se retira con la comitiva al lugar donde se festejaba el cumpleaños. Fátima va a su camarín, se baña, la peinan, todo. Y cuando sale y empieza a escribirle al presidente, su pareja, para ver dónde estaba. Él ya no estaba. Perdón Fátima que lo cuente pero la dejaron sola", sumaron desde le periodismo del espectáculo. .

Por último, indicaron: "Se fueron todos. Sólo quedó la mamá de Fátima, su hermana y el peinador. Milei se fue. Ella ahí le escribe a Milei, él no le responde. Marín le contesta y le dice que ya tenía su auto listo. Ahí ella se enoja y dice: '¿Cómo que me están esperando allá? Me dejaron sola, varada acá con la valija'. Fátima llegó hecha una furia a su cumpleaños. Hubo un momento íntimo en el que ella y Milei se fueron a hablar. Después todo se desarrolló con total normalidad", confesaron quienes estuvieron por allí.