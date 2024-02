Estudiantes, por una victoria para continuar arriba

Estudiantes, que marcha con dos triunfos y un empate será local hoy ante Tigre, que apenas cosechó un puto en tresr partidos, por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará en el estadio UNO de La Plata, desde las 19.00, con transmisión de TNT Sports y arbitraje en cancha de Luis Lobo Medina y en el VAR de Diego Ceballos.

Estudiantes, con siete puntos, es uno de los protagonistas en la zona, al tiempo que Tigre tiene tan solo una unidad. Y, aunque falta muchísimo camino por recorrer, ya empieza a mirar la tabla anual como una preocupación como le sucedió el año pasado.

El Pincha no contará con el defensor central Zaid Romero, una de sus figuras, expulsado contra Racing Club (0-0) y en su lugar ingresaría Santiago Flores, aunque la formación no está confirmada porque el equipo trabajó ayer por la tarde y el entrenador no paró una formación que se vislumbre como el once elegido como para arrancar el partido ante el Matador.

De todos todo indica que en defensa podría iplementar dos variantes, una la del mencionado Flores por el suspendido Romero y la otra en la banda izquierda, con el ingreso de Eric Meza por Gastón Benedetti o en su defecto Eros Mancuso. Resulta que los laterales jugaron todos los partidos hasta el momento y necesitan un descanso teniendo en cuenta que la seguidilla de partidos no se detiene en los inmediato.

La otra posibilidad que trabajó el entrenador es la inclusión de Flores y también a Luciano Lollo, para defender con tres y soltar a los laterales, Pero jugando como local no asoma como el mejor escenario. Es una posibilidad, tal vez, para otro momento.

En la mitad de la cancha las miradas están centradas en Enzo Pérez, que también fue titular en todos los partidos y necesita un descanso para que llegue de la mejor manera a los restantes partidos del torneo, que incluyen el clásico y el cruce como local ante Newell’s por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

Fernando Zuqui podría ingresar por el exRiver y entonces Santiago Ascacibar se prarará adelante de los defensores para ser la primera salida. ¿Qué decisión tomará Domínguez con José Sosa? En Santa Fe descansó (ingresó los último 20 minutos) pero jugó 80 ante la Academia. Si no juega deberá ser el chileno Javier Altamirano quien lo reemplace o en su defecto la primera oportunidad para Bautista Kociubinski.

La otra gran incógnita de esta tarde es Edwuin Cetré. El colombiano, extremo derecho, ya lleva una semana en el Club y días atrás recibió la habilitación para jugar en el fútbol argentino. Es una fija que será tenido en cuenta al menos para el segundo tiempo, pero lo que nadie sabe todavía es si arrancará como titular. Hay muchas esperanzas depositadas en él pero el entrenador quiere llevarlo de a poco porque el fútbol argentino es muy exigente y cruel.

La presencia de Edwuin Cetré es otra de las grandes incógnitas para esta tarde en UNO

Javier Correa, ante la lesión de Guido Carrillo será titular otra vez y el uruguayo Mauro Méndez podría ser su compañero para que no esté tan solo en ofensiva. Ante Argentino de Monte Maíz, por momento, conectaron bien. Pero no es el esquema que más seduce al técnico que prefiere un punta y dos extremos y no un delantero con otro por afuera.

Por su parte, Tigre tendría el ingreso del colombiano Flabian Londoño en el ataque por el centrodelantero Nicolás Contín. El exGimnasia no pudo mostrarse en su mejor versión y por eso Pipo decidió preservarlo.

El Matador tiene a otro exLobo en sus filas y su presencia no pasará inadvertida. Se trata e Brahian Alemán, que es el jugador más desequilibrante que tiene. Pero desde que se fue de Gimnasia no pudo volver nunca más a su mejor nivel. Le fue mal en Banfield y lo mismo en Arabia. Esta noche tendrá una motivación extra.