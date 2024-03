Duki sorprendió en Olga Tv: “El hombre se aprovecha mucho de eso”

Duki visitó a Migue Granados en Olga Tv y sorprendió a sus seguidores con sus palabras. Tras hacer un repaso sobre su relación con Emilia Mernes y los detalles en los que repara para no perder “romanticismo”, les envió un mensaje a los más jóvenes.

Duki y Mernes llevan tres años juntos y son una de las parejas más queridas del ambiente musical joven. Cada uno con su carrera, aprovechan cada oportunidad para acompañar al otro en sus giras o recitales.

Respecto a cómo hacen para no perder la chispa, aseguró que se trata de pequeños gestos diarios. “Yo creo que hay un mal concepto de ser romántico. La gente piensa que ser romántico es preparar una cenita, poner unas velitas, un par de flores, eso para mí no es ser romántico. El hombre se aprovecha mucho de lo que es ser romántico”, comenzó su reflexión.

“Para mí, romántico es que me levanto a la mañana y trato de limpiar todo el pis y la caca de Roma (su perra) para que no la tenga que limpiar Emi. Eso me parece más romántico”, agregó.

“Tenes que levantarte”

En otro punto de la entrevista, el trapero quiso dar lugar a un mensaje que considera fundamental tanto para quienes lo siguen como para quienes no.

En este sentido, recordó lo difícil que fue llegar a la estabilidad que siente en la actualidad, apuntando especialmente a su carrera. “Cuando empezas a hacer música pensas que es solo ir al estudio, grabar y tocar. Después te das cuenta que tenes 40 cosas más para hacer y te empezas a desgastar. ¿Maradona no se la pegó? Todos nos la vamos a pegar, la gente tiene miedo de pegársela pero hace, te la vas a pegar”, explicó.

“Te vas a equivocar, te vas a caer, te van a salir las cosas mal, es la base. Los jóvenes ahora no intentan. Hacen dos clases de baile, no les sale y lo dejan. La vida es eso. Te vas a caer, te vas a golpear y tenes que levantarte”, cerró Duki.