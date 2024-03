Marcelo Longobardi contra Eduardo Feinmann: "No soy chupamedias del Gobierno, para eso escúchenlo a él"

Supieron ser grandes amigos y hasta compartieron pase. Es más, en la tumultosa salida de Marcelo Longobardi de Radio 10, quien lo bancó al aire esa emisora fue el propio Eduardo Feinmann.

Los años pasaron y "Longo" pasó por Radio Mitre, de donde también se fue envuelto en peleas, la más famosa con Jorge Lanata.

Y ese espacio, el de la primera mañana en la AM 790 lo ocupa justamente Feinmann. Eso hizo, aparentemente, que aquella amistad que parecía inquebrantable se fuese desgastando. Y como pasa en otro ámbitos de la vida, al política también juega.

En el comentario editorial de su programa radial, el periodista Marcelo Longobardi cargó contra sus colegas de LN+, haciendo especial mención a Eduardo Feinmann, a quienes tildó de "chupamedias" y "exégetas del Gobierno".

"Yo sé muy bien que son comentarios que no son simpáticos en términos generales para el estado de cosa de la opinión pública argentina de hoy", adelantó al iniciar su alocución en Radio Rivadavia. Acto seguido, trazó una diferencia con aquellos periodistas que "hacen muy bien ese trabajo, del populismo periodístico", algo que reconoció que "no sabe hacer": "Lamentablemente, es un don que no me fue dado".

En ese sentido, cuestionó la lógica binaria de la política argentina, la cual consideró "primitiva" y que se replica en los medios. "Si no te gusta la señora Kirchner, como no me gusta a mí, y nunca fui amigable con los Kirchner, pues tenés que ser amigable con Milei, ¿no? Y si no sos amigable con Milei, entonces son un hijo de tu madre", explicó Longobardi. "Esa lógica binaria, primitiva, no me va", subrayó.

A raíz de eso, indicó que es un "pesimista" porque "ese es mi trabajo, para eso estoy acá". Acto seguido, apuntó contra sus colegas. "No estoy acá para hacer de chupamedias ni de exégeta del Gobierno ni para intervenir en la vida política de la Argentina. Para eso pongan LN+ o escúchenlo a Feinmann, que a eso se dedican. No es mi caso, ni lo va a ser", lanzó.