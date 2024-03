Los gobernadores cerraron filas por Santa Fe, con un mensaje a Milei

Los gobernadores de todas las provincias del país cerraron filas para solidarizarse con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y, de paso, enviarle un mensaje al presidente, Javier Milei, en medio de la creciente ola de violencia que estremece a Rosario. Según sostuvieron en un comunicado, el narcotráfico es un “problema federal” que, con matices, “afecta a todas las jurisdicciones” y combatirlo, deslizaron, requerirá de una mayor presencia estatal.

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, empieza el texto que lleva las firmas del propio Pullaro y al que suscribieron mandatarios de todos los colores políticos, desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al gobernador bonarense, Axel Kicillof.

“En mayor o menor medida -alerta el documento-, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que, con distintas formas, afecta a todas las jurisdicciones”.

Para los gobernadores, “la gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”.

MALESTAR

La reacción de los jefes provinciales, que se mostraron dispuestos a colaborar “activamente” con Santa Fe, llegó después de que Milei, durante una entrevista televisiva, insistiera en que “la Argentina es un país federal, por lo tanto, la seguridad, la educación, la salud son todos temas de cada provincia. Si se nos requiere nosotros damos asistencia”. No cayó bien lo que dijo el libertario que, si bien activó el envío de fuerzas a Rosario, aún no confirmó cuándo se hará presente en la zona de conflicto y al cierre de esta edición todavía no se había comunicado con Pullaro.

También generó malestar que el Presidente atribuyera la proliferación de los narcos en Rosario a las gestiones de los socialistas Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, sin reparar en que el Partido Socialista es uno de los aliados de Pullaro en Santa Fe.

Detrás de las declaraciones de Milei, los mandatarios leyeron además un intento por “provincializar” el avance del narcotráfico, que en menos de una semana se cobró cuatro víctimas inocentes en Rosario y mientras los delincuentes no cejan en su intento por infundir terror en la sociedad en rechazo a la nueva política carcelaria de Santa Fe.

Temen los gobernadores que las imágenes que hoy llegan desde esa provincia se extiendan a todo el país, a la par que observan cómo el flagelo se cuela cada vez más en ciudades del interior y el Conurbano.

Por eso, consideran que la batalla contra los narcos exige un accionar conjunto entre la Nación y las provincias y reclaman fondos para equipamiento, efectivos o cárceles.

“Es un tema muy grave y federal. Si no paramos el narcotráfico, se va a expandir a Córdoba, Entre Ríos o Catamarca”, admitió ayer uno de los mandatarios del PJ que firmó la misiva.

También el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que “o que pasa en Rosario tarde o temprano repercute en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires, y si se descontrola, se va a agravar la situación de toda la región”.

Similares expresiones tuvo el cordobés Martín Llaryora, otro de los gobernadores que firmó el texto y advirtió que si el narcotráfico gana la guerra en Rosario, podría expandirse a otras ciudades.

El comunicado que respalda a Pullaro y le marca la cancha a Milei cierra con la leyenda “Todos somos Santa Fe” y lo firmaron, además Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones). También, Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Leandro Zdero (Chaco) y Sergio Ziliotto (La Pampa).