Crimen del empresario: golpes y signos de tortura

Jorge Enrique De Marco, el empresario inmobiliario de 65 años al que maniataron y mataron el último jueves en su casa de la calle Obispo Terrero en San Isidro, fue asesinado a golpes. Tal como informó EL DIA en su edición anterior, el caso se encuentra en plena investigación y sin detenidos, pero en las últimas horas los resultados de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de San Fernando revelaron que la víctima tenía dos costillas fracturadas, lo cual le produjo una broncoaspiración: esa fue la causa de muerte que establecieron los forenses. El cuerpo presentó quemaduras de cigarrillos.

Así, el análisis forense despejó algunas dudas iniciales. Es que si bien el cadáver fue encontrado golpeado -y atado de pies y manos en una habitación-, los investigadores no sabían si las lesiones a simple vista habían sido suficientes como para matarlo. Por eso, consideraban la posibilidad de que De Marco haya sufrido un infarto a causa de los golpes y el miedo. Eso ahora quedó descartado.

La hipótesis que investiga la fiscal Carolina Asprella es la de un homicidio en ocasión de robo, con una investigación llevada adelante por la DDI de San Isidro de la Policía. Sin embargo, no se sabe bien hasta este momento qué le robaron.

La casa no tenía cámaras de seguridad. Había una alarma, que, según fuentes judiciales, no sonó. Se detectó que faltaba un panel en un mosquitero, pero los delincuentes -se desconoce cuántos- no podrían haber entrado por allí. El lugar de ingreso sospechado es una ventana en el dormitorio.

En el interior, algo que llamó la atención fue que solo la habitación donde se encontraba el cuerpo estaba revuelta. Hasta el momento no hay precisiones sobre si había dinero o joyas. Por lo pronto, se cree que los delincuentes robaron teléfonos y armas.

El crimen fue descubierto con un llamado al 911. Del otro lado de la línea, un amigo y vecino de la víctima denunció que encontró el cuerpo del hombre en la planta alta de su domicilio. Al notar su ausencia, decidió ingresar a la vivienda con una copia de la llave.

“Ayer (por el miércoles) hablamos con él normalmente. Hoy (jueves) no contestaba WhatsApp y llamadas y, con otros amigos, nos pusimos de acuerdo y vinimos al mediodía. Yo era el único que tenía llave. Él vivía solo. Entramos y encontramos la escena de un homicidio”, dijo uno de sus amigos al canal de TV.

Quién era el empresario

De Marco vivía solo. Era instructor de tiro e iba semanalmente a practicar al Tiro Federal, un hobby que cultivaba desde su juventud. También amaba los animales: encabezó durante varios años el Centro de Prevención de Crueldad al Animal, una ONG que realizaba rescates y brindaba apoyo jurídico.

De chico, era conocido por ser el hijo de la dueña de una conocida librería de San Isidro. De grande, como abogado, pero más por ser un férreo defensor de los animales. De Marco -según sus allegados- era muy querido y rescataba a perros y gatos en situación de calle. La víctima, dedicada al negocio inmobiliario, presidía además una empresa del rubro desde 2017, que integró junto a una mujer hoy fallecida.