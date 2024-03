Triunfos de La Plata, Los Tilos y Universitario

En el marco de las primeras fechas de los torneos de rugby de la Unión de Rugby de Buenos Aires, los equipos de la ciudad pusieron primera y fueron protagonistas del retorno oficial de la actividad después del receso estival y el saldo fue positivo: tres victorias y solamente una derrota.

El que jugó un partido muy luchado fue La Plata Rugby que en condición de local tuvo que batallar y demasiado, para doblegar a un bravo Curupaytí por 21 a 15. Un equipo visitante que lo complicó de sobremanera, en particular con el scrum y prácticamente todas las formaciones. Así y todo, los dirigidos por la dupla Albarracín-Haidar, se las arreglaron y fueron justos vencedores de un partido que les mostró sin tapujos, lo que será esta larga y muy pareja Primera A. Para destacar los debuts de Lautaro Giacobbe, Juan Pedro Bernasconi y Pedro Addiecchi. También el regreso después de varios años en el rugby europeo, del talentoso hooker Martín Fontán, que fiel a su costumbre, marcó un try.

Lo que asoma en el horizonte amarillo será la riesgosa visita a la localidad de Morón donde los esperará el bravísimo Los Matreros que viene de golear en el debut a San Albano.

En la misma categoría, el que se presentó también ante su gente, fue Los Tilos que en 21 y 522 fue muy superior a Pueyrredón y lo goléo con muchísima autoridad por 43 a 21, teniendo de a ratos momentos de muy buen rugby.

El XV del Verde fue amplio dominador de un cotejo que lo tuvo siempre arriba tanto en el marcador como en el dominio de las situaciones de contacto y posesión. Lo cierto es que los del Barrio Obrero marcaron 8 tries, se quedaron con el siempre valioso punto bonus y se regalaron una gran sonrisa en el kick off de la temporada 2024 oficial. Los debutantes en el Barrio Obrero fueron Joaquín Briozzo, Juan Osácar Capdebharte, Lisandro Picone e Ignacio Guichón. Ahora los Tilos viajará hasta Villa Celina para medirse con San Cirano.

UNIVERSITARIO LE GANÓ A LICEO MILITAR

En el inicio del Torneo de Primera B. Universitario, doblegó a Liceo Militar en Gonnet por 26 a 12. En un encuentro intenso el conjunto albinegro supo prevalecer en las distintas facetas del juego. En el primer tiempo la U consiguió el try por intermedio de Lagana y las Panteras se llevaron el parcial por 7 a 5 y en el complemento, rubricó el triunfo con los tries de D’ Onofrio, F. Urréjola y Rivera Cano. La próxima fecha, Universitario visitará a San Carlos. ¿Quiénes debutaron con el Albinegro? Sí, como no: Blas Rivera Cano, Ciro Scaglia y Matías Rubira Marchesotti.

San Luis en el Top 12 y Berisso RC en Desarrollo comenzarán a jugar el 6 de abril

Finalmente, la única derrota llegó del lado de Albatros, que cayó en condición de visitante ante Atlético Chascomús, equipo que lo doblegó por 30 a 3. El equipo tricolor, no pudo hacer pie ante un conjunto “lagunero” que no lo dejó prácticamente jugar y lo obligó volver al barrio de Hernández con una derrota que rápidamente el equipo de la dupla Virasoro-Guerra, deberá trabajar para olvidar. Los tricolores ahora serán locales en 135 y 518 ante Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó.