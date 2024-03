La agenda deportiva del domingo 17 de marzo: uno por uno, todos los partidos de fútbol y cómo verlos en vivo

Este domingo 17 de marzo de 2024 la agenda deportiva viene cargada, y para los hinchas de La Plata tiene el atractivo de que Gimnasia y Estudiantes se enfrentan ante River y Boca, respectivamente. En esta nota te contamos todos los partidos programados para hoy y cómo verlos en vivo.

Copa de la Liga

- 16:00 Barracas Central vs Huracán ESPN Premium

- 16:00 Godoy Cruz vs Tigre TNT SPORTS

- 18:30 River Plate vs Gimnasia (LP) TNT SPORTS

- 21:00 Banfield vs Talleres (C) TNT SPORTS

- 21:00 Estudiantes (LP) vs Boca Juniors ESPN Premium

Serie A

- 08:20 Juventus vs. Genoa DGO ESPN STAR +

- 10:50 Hellas Verona vs. Milan STAR +

- 13:50 Atalanta vs. Fiorentina STAR +

- 13:50 Roma vs. Sassuolo STAR +

- 16:30 Inter vs. Napoli DGO ESPN 4 STAR +

Ligue 1 de Francia

- 08:50 Brest vs. Lille DGO ESPN 2 STAR +

- 12:55 Rennais vs. Olympique Marseille DGO ESPN 3 STAR +

- 16:30 Montpelier vs. PSG STAR +

Liga de España

- 09:50 Sevilla vs. Celta de Vigo DGO ESPN 4 STAR +

- 12:00 Las Palmas vs. Almeria DGO ESPN 4 STAR +

- 12:15 Villarreal vs. Valencia DGO DSPORTS / 1610

- 14:15 Rayo Vallecano vs. Betis DGO ESPN 4 STAR +

- 16:50 Atlético Madrid vs. Barcelona DGO ESPN STAR +

Premier League

- 10:50 West Ham vs. Aston Villa STAR +

Bundesliga

- 11:20 Freiburg vs. Bayer Leverkusen DGO ESPN 2 STAR +

- 13:20 Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt STAR +

MLS (Major League Soccer)

- 15:00 New England vs Cincinnati Apple TV

- 20:00 Atlanta United vs Orlando City Apple TV

FA Cup

- 09:30 Chelsea vs. Leicester STAR +

- 12:20 Manchester United vs. Liverpool DGO ESPN STAR +

Copa Libertadores Sub-20

- 15:00 Final DGO TYC SPORTS

Primera Nacional

- 15:00 Arsenal vs. Talleres (RdE)

- 16:00 Almagro vs Chaco For Ever

- 16:00 Dep. Moron vs Dep. Madryn

- 16:00 Brown (PM) vs San Miguel

- 17:15 Mitre (SdE) vs Colón TYC SPORTS

- 18:00 San Martin (T) vs Estudiantes (BA)

- 19:00 Patronato vs Guemes (SdE)

Primera - Nacional

- 16:30 Racing (C) vs Alvarado

Primera "B"

- 15:30 Dock Sud vs Sacachispas

Primera D

- 15:30 Pilar vs Provincial Lobos

Primera C

- 15:30 Yupanqui vs Mercedes

- 15:30 JJ Urquiza vs Central Cba (R)

- 15:30 Dep. Paraguayo vs Puerto Nuevo

- 15:30 Atlas vs Central Ballester DGO DSPORTS / 1610

- 15:30 Barrancas FC vs Belgrano (Z)

NBA

- 14:00 Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns STAR +

- 16:30 Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets STAR +

EFL Championship

- 09:30 Swansea City vs. Cardiff City STAR +

- 12:00 Leeds United vs. Millwall STAR +

- 12:00 Leeds vs. Milwall DGO FOX SPORTS

Superliga de Turquía

- 10:00 Kasimpasa vs. Galatasaray STAR +

- 14:30 Trabzonspor vs. Fenerbahce STAR +

Eredivisie

- 10:20 Heerenveen vs. Feyenoord DGO ESPN 3 STAR +

- 12:30 Sparta Rotterdam vs. Ajax STAR +

- 15:50 PSV vs. Twente STAR +

ATP 1000 - Indian Wells

- 15:00 Final Femenina DGO ESPN 3 STAR +

- 18:00 Final Masculina DGO ESPN 3 STAR +

Challenger de Santiago

- 16:00 Final Femenina STAR +

Super Rugby Americas

- 18:45 American Raptors vs. Cobras Brasil DGO ESPN 4 STAR +