Se supo: Ángel de Brito reveló como terminó su amistad con Jey Mammón

El periodista Ángel de Brito, reveló detalles en primera persona. Así, contó como le atravesó toda las repercusiones que vivió luego de que el artista Jey Mammón fuera denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto.

Después de que el periodista haya hecho púbica su opinión personal sobre lo sucedido con uno de sus más íntimos amigos, expresó por primera vez cual fue el motivo por el cual cortó su amistad con el artista.

En ese cuadro de situación, Ángel comentó: “A mí me paso con Jey, que nosotros éramos amigos. Pero cuando me enteré de una historia que yo no conocía, más allá de los detalles, ni pude continuar la amistad, ni me pude hacer el tonto”.

Además, el periodista en cuestión señaló: “Cuando el tema explotó, lo hablé en el programa, fui duro, cruel diría él. Me mandó una mediación, desde ahí no me interesó la amistad. No pienso retractarme de nada de lo que dije, que me manden 800 cartas, documentos. Es raro que me tenga que retractar, trato de no mentir. En el caso de Jey había un testimonio claro del protagonista”.

Por último Ängel de Brito dejó una dura revelación respecto de su vínculo con Jey Mammón: "Yo no le encuentro la forma de seguir con un vinculo así”, cerró el periodista.