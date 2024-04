Fallo en WhatsApp impide enviar videos en Android: ¿qué está pasando y cómo solucionarlo?

WhatsApp no funciona como debería este lunes 29de abril y en las últimas horas se ha detectado un fallo en la aplicación que impide a los usuarios de Android enviar videos.

El fallo en WhatsApp todavía no se ha corregido y, de hecho, no ha dejado de crecer como se puede comprobar por las quejas constantes que publican los usuarios.

El problema parece afectar solo a los usuarios de Android, siendo los principales afectados de esta situación. La situación no es generalizada, pero todo apunta a que puede tratarse de un fallo global. La personas afectadas se encuentran con la imposibilidad de enviar cualquier tipo de video, independientemente de la duración y al intentarlo se encuentran con un mensaje de aviso.

Nuevo fallo en WhatsApp en Android

Lo que contiene el mensaje es una frase que dice "Can't send this video. Choose a different video and try again" junto con un botón para aceptar la situación. En castellano se traduciría como "No se puede enviar este video. Elige un video diferente y prueba de nuevo" y, por supuesto, por mucho que se cambie de vídeo, el problema persiste.

Pese a que el problema persiste, incluso cambiando de video, el resto de medios que se pueden enviar por WhatsApp no parecen estar afectados. Las notas de voz, imágenes o documentos son procesados por la aplicación y se envían sin problema lo que significa que hay algo que no está funcionando con el procesamiento de videos.

Lo peor de esta situación es que no hay una forma clara de identificar los móviles que podrán estar afectados de los que no lo están. De hecho, no todos los dispositivos con Android están sufriendo este problema en WhatsApp y hay algunos que funcionan correctamente sin verse afectados por el error en el envío de videos.

Eso sí, se puede descartar que el problema sea algo generalizado a distintas versiones de WhatsApp. La que ha presentado el problema es la v2.24.9.34 así que una posible solución a este problema es desinstalar esta versión de WhatsApp y utilizar una anterior como la 2.24.8.85.

Antes de hacer nada, es importante realizar una copia de seguridad en caso de no tener la subida de archivos automática activada debido a que puede que se pierda información valiosa. En cualquier caso, WhatsApp deberá ofrecer una respuesta a los usuarios ante este problema que está sufriendo su servicio.