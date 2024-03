“Todo mentira”: escándalo por la serie sobre Coppola

La serie sobre la vida de Guillermo Coppola, “Coppola, el representante”, lleva menos de una semana en pantalla, pero ya generó lío. Era esperable, claro: por allí, en seis episodios, desfilan la farándula y los poderosos de los 90, desde Daniel Scioli a Poli Armentano, desde Yuyito González a ¿Cecilia Bolocco? Y nadie queda demasiado bien parado, ni siquiera Coppola, a pesar de que la serie fue realizada a partir de sus anécdotas.

En una de esas anécdotas, se cuenta que Coppola, que se inmola constantemente por Maradona, decide ocultar un affaire que Diego habría sostenido con Alejandra Pradón, estando casado. ¿Cómo hace? Finge que es él quien sale con Pradón. Lo curioso es que, siempre según la serie, el manager se encontraba distanciado de su pareja y actual mujer, pero intentando volver, justo cuando tiene que fingir salir con la Pradón.

Bueno, a la vedette no le gustó en absoluto esa versión de la historia, y salió a decir que todo es, directamente, falso. “Todo mentira”, dijo de su supuesto romance con Maradona. “La serie no me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente”, expresó Padrón.

Pradón fue pareja de Coppola en la década del ‘90, pero en la serie aseguran que ella en realidad lo que tuvo fue un romance con Diego Maradona y que su representante intentó cubrir ese hecho al asistir junto a la actriz al programa de Susana Giménez.

“Yo fui la pareja de Guillermo, él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no”, aclaró Pradón y Marcela Tauro agregó que el mismo Coppola “se arrepiente de no haber intervenido en el guion”.

“Hablé con Adabel, ella me contó que el productor le dijo que yo había salido con Diego, pero no pude hablar antes porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad…”, reveló.

¿Una historia de esas que a Coppola le gusta agrandar, y que terminó metiéndose en el guion? Pradón dijo que no: “Guillermo se sorprendió igual que yo, no son palabras de Guillermo. Él nunca le dijo que abortara a una mujer, él está caliente también. Lo engañaron a Guillermo y me engañaron a mí. Igual no voy a hacer juicio. Guillermo dijo que es una comedia, entonces que la gente lo vea como una comedia”, detalló la ex vedette.

Ese, claro, es un aspecto clave: la serie construye a Coppola como un tipo en el que no se puede confiar demasiado. Todo el tiempo está contando anécdotas que van creciendo de volumen y deformándose hasta convertirlo en héroe: un gran seductor, un gran vendedor, quizás a eso se enfrentaron quienes lo entrevistaron para la serie y decidieron, entonces, no crear un relato que se asemejara a la realidad sino una historia que se pareciera a las fantasías que teje el gran engañador de los 90, Guillermo Coppola. Un relato sobre la naturaleza engañosa de los relatos. Una comedia sobre el engaño.

“Coppola, el representante” se estrenó Star el 15 de marzo con todos sus episodios y ya hay varias polémicas abiertas por la trama y por los personajes. El momento clave, el del jarrón, sigue de hecho el punto de vista de Coppola al respecto, que asegura totalmente convencido que le plantaron en la famosa ánfora la droga allí encontrada, la que lo mandó a la cárcel.

Pero a pesar de navegar todos estos hechos de los turbios 90, la serie nunca se distancia, como su protagonista, del humor. Desde allí, gira en torno a un Guillermo Coppola, interpretado por Juan Minujín, que intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo desempeño deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia.

La producción abarca dos décadas en su vida, explorando los altibajos en su agitado trabajo como manager de unos de los jugadores de fútbol más famosos del mundo.