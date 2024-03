Noche de los Lápices: quienes son los condenados a perpetua en La Plata

Apenas dos días después al 24 de marzo, fecha emblemática por la Memoria, la Justicia Federal condenó a dos represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra estudiantes desaparecidos en la llamada “Noche de los Lápices”.

Se trata del abogado Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y el exmédico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Bergés. Ambos fueron sentenciados a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, responsables directos de la desaparición de un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes (UES) y de la Juventud Guevarista que fueron secuestrados en 1976.

La lectura del fallo se proyectó este martes por la tarde, en la puerta de los Tribunales de 7 y 50, frente a una multitud de integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, donde también se desarrolló el Juicio por las Brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús, que operaron de manera clandestina durante la década del 70′ y que tuvieron más de 600 víctimas.

Entre los estudiantes estaban Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler. Cuatro de ellos sobrevivieron. Se presume que los restantes fueron fusilados en los primeros días del año 1977.

También se condenó a perpetua a Federico Minicucci, ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada; Guillermo Alberto Domínguez Matheu, ex jefe de Actividades Psicológicas; Carlos Gustavo Fontana, ex capitán; Carlos María Romero Pavón, ex jefe de la Sección Reunión Interior; Jorge Héctor Di Pasquale, ex jefe de Sección de Operaciones Especiales; Roberto Armando Balmaceda, ex jefe de la Central de Reunión; y Juan Miguel Wolk, exdirector de Investigaciones Zona Metropolitana.

La Justicia Federal además sentenció a 25 años de prisión a Alberto Julio Candioti, ex jefe de la Sección Comando y Servicio. Por su parte, Enrique Barré resultó absuelto.