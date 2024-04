La trama de la reaparición de Cristina: mensaje al PJ y postura frente al Gobierno

Cristina Kirchner es una excelente tiempista, gran administradora de sus silencios y sus apariciones. Desde que dejó la Vicepresidencia se recluyó en el Instituto Patria y sólo se dejó ver a través de un documento de perfil económico, acaso más dirigido al mundillo peronista que al gran público. El acto que tiene pautado hoy en Quilmes, a propósito de la re-inauguración de un gimnasio que llevará el nombre de su fallecido esposo, deberá ser leído en dos claves. Una: hacia adentro, vinculada a la álgida pero maquillada interna que vive el peronismo bonaerense. Otra: hacia afuera, de posicionamiento frente al plan de ajuste de Javier Milei.

Sobre la segunda mirada, ella misma ha escrito en la red X: “Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.

Es un aviso de que el discurso que dará será, en gran parte, de perfil económico crítico y posiblemente de reivindicación de sus dos gestiones como presidenta, entre 2007 y 2015.

Es notable porque Cristina casi que no reconoce su participación decisiva en el paupérrimo gobierno de Alberto Fernández, del que no sólo fue Vice sino además mentora. Para ella, es como que hubo sólo tres gestiones kirchneristas (una de Néstor, dos a su cargo) y la última no cuenta porque no le hicieron caso a lo que sugería. Eso es al menos lo que recogen quienes la visitan en el Patria, su base de operaciones.

Quilmes es gobernada por Mayra Mendoza, cuadro de La Cámpora con jinetas de conducción del espacio. La agrupación liderada por Máximo Kirchner es hoy un actor crítico del gobernador Axel Kicillof, quien solía ser uno de los créditos “no familiares” preferidos de Cristina. El otro es Wado de Pedro, senador nacional, políticamente sacrificado por ella misma el año pasado cuando acordó con Sergio Massa que éste -entonces ministro de Economía y hombre fuerte del gobierno- fuera el candidato presidencial de Unión por la Patria.

Distanciamiento

Axel y Máximo, pues, hoy están distanciados. El punto de inflexión fue el escándalo de Martín Insaurralde en el yate lujoso, presencia en el gabinete provincial -era el jefe de ministros- que había sido impulsada justamente por Kirchner para, en teoría, insuflarse el peso político que le faltaba al Gobernador, un hombre más abocado a los números que a la rosca. Kicillof borró todo vestigio de “insaurraldismo” de su gobierno después de ganar su reelección.

¿Aludirá Cristina a esa situación de tensión política? ¿Inclinará la balanza o “retará” a ambos bandos por pelearse entre ellos en momentos en que la lógica política dice que conviene la unión frente al “ajustador” Milei? ¿Volverá a reclamar que alguien tome el “bastón de mariscal” para conducir o deslizará que, como en su momento nadie le dio bolilla, está dispuesta a enarbolarlo otra vez ella misma? Dudas que se planteaba ayer el peronismo provincial.

Aunque será un acto de perfil camporista, Kicillof estará presente. ¿Hablará? No se sabe. Cristina sigue siendo su conductora política, más allá de las diferencias que tenga con su hijo diputado (además, Máximo es el titular del PJ bonaerense) y con el grupete de intendentes de La Cámpora.

El Gobernador, de hecho, también cuenta con un lote de jefes comunales muy afines a él, ex cristinistas puros que hoy asoman políticamente alejados de la ex presidenta y su entorno actual, como Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Fernando Espinoza (La Matanza).

Ese incipiente “kicillofismo” sumó definitivamente a sus filas a un ex camporista que en su momento tuvo mucho peso en el universo cristi/maximista, casi el número dos de Máximo: Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia.

En la lógica de torear al hijo de Cristina, para Axel ese es un fichaje importantísimo por el “know how” de reclutamiento territorial que tiene “El Cuervo” y porque ha sido hasta el momento el más duro cuestionador del estilo de conducción de Cristina y su hijo, con su ya célebre frase “¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Qué tres ñatos te manden un WhatsApp?”, pronunciada durante un plenario en San Vicente.

El dueño de la lapicera

En el fondo de la puja Axel-Máximo se avisora el mismo quid de la cuestión de lo que sucede desde hace años en el peronismo provincial: quién será el dueño de la lapicera a la hora de confeccionar las listas de candidatos legislativos del año que viene. Han sido Cristina y su hijo desde la muerte de Néstor, hace de eso casi catorce años. Pero Axel hoy tiene un proyecto de despegue nacional y sus coroneles estiman que necesita transmitir señales de autonomía y autoridad desde la provincia que gobierna porque es, en definitiva, una de las figuras políticas más importantes del país.

Cristina, gran ganadora del armado de listas de la última elección, intuye esto. Y pretendería frenar una pelea que, según ella, debería darse recién el año próximo. Lo dijo en la red TikTok: “Cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios”. Posteó esto a raíz de un acuerdo político al que llegaron en San Juan los referentes de los dos bandos internos del PJ de esa provincia: los que se referencian en los ex gobernadores José Luis Gioja y Sergio Uñac.

Pero la alusión pública pareció más un mensaje al “bonaerensismo”. Es probable que hoy regale alguna referencia en este sentido, un dardo directo a los que la estarán escuchando en vivo. Pero su discurso, cuentan en el Patria, será sobre todo un análisis de perfil económico, acaso la respuesta a la cadena presidencial del lunes pasado en la que Milei auto-celebró el superávit financiero y fiscal.