La lechuga sube a nivel de “incomprable” en la Ciudad

Luego de los fuertes temporales que azotaron al cinturón hortícola de la Región este mes, una de las verduras que más se vio perjudicada fue la lechuga. La producción, aseguran, se vio afectada por la inundación de campos, por lo que sus valores sufrieron un fuerte salto, vendiéndose de manera dispar. El precio estándar del kilo de lechuga varía entre 5.000 y 5.500 pesos, mientras que en algunos lugares se lo puede encontrar a 6.300.

Este panorama está provocando un menor consumo de la hoja verde y también un proceso de desabastecimiento en algunos comercios platenses, donde directamente no reponen y venden lo poco que tienen hasta quedarse sin nada.

En una recorrida que hizo este diario por la Ciudad, es notorio el aumento que hubo en el precio de la lechuga por esta problemática. Sin embargo, en algunas zonas se la puede conseguir más barata.

“El cajón de lechuga me lo querían cobrar 30 mil pesos en el mercado. Decidí no comprar hasta que baje, porque me parece muy caro. Voy a vender lo que me queda y esperar”, destacó un comerciante de la zona de 3 y 46. Además señaló que el kilo de lechuga lo vende a 5000 pesos.

En un comercio de 10 y 46, directamente no tenían lechuga para vender, debido a los altos costos para su inversión. “Mañana (por hoy) voy a ir al mercado a ver los valores. Seguramente repongamos”, dijeron sus dueños.

Por su parte, en la zona de 46 y 9, el kilo se lo puede conseguir a 5.800. “La lechuga se disparó en los últimos días, como todo lo que es hoja verde. Yo había comprado días atrás y estoy vendiendo lo que tenía”, destacó la encargada del lugar.

En las cercanías de 13 y 44, el kilo de lechuga puede conseguirse más barato, entre 3000 y 3500 pesos por kilo. “Buscamos mantener la clientela. Todo sube, pero también hay que saber bien dónde y cuándo comprar la mercadería”, destacó uno de los verduleros.

En la zona de 40 y 11, el precio por kilo de lechuga puede costar entre 6.000 y 6.500 pesos. “Todo lo que es hoja verde aumentó. La acelga, la cebolla de verdeo. También el repollo. Tenés que buscar el equilibrio entre lo que invertís y el precio para vender. Pero es una situación difícil”, señaló la encargada de una verdulería.

Además de la lechuga, varias hojas verdes sufrieron subas: el atado de acelga se puede conseguir entre 1.500 y 1.800 en la zona céntrica de la Ciudad, mientras que el kilo de cebolla de verdeo puede costar entre 4.000 y 4.500 pesos.

“HAY UNA DESINVERSIÓN TOTAL”

Héctor Pestrín, productor y también puestero del Mercado de la Plata, le detalló a este diario lo compleja que es la situación en la Región. “Venimos de dos situaciones de lluvia importante en los últimos 20 días, pero la última fue la peor. La situación de reinversión en la actividad está cada vez peor. Económicamente no ha sido rentable en los últimos tres años, porque la actividad se comió toda la inflación”.

Por otro lado, destacó que las producciones son cada vez más chicas y que eso genera un verdadero inconveniente: “Si se analizan los números constantes de los últimos tres años prácticamente están parecidos, sacando algún algún altibajo de la banana en su momento o como ha pasado con algún artículo puntual. Se han retirado de producir. Antes teníamos zonas como Mar del Plata, Santa Fe, Mendoza, Rosario y la zona de La Plata, produciendo en conjunto. Ahora las producciones que hacen en las zonas son muy pequeñas como para solventar cada zona lo que se consume. Ante cualquier falla que tengamos por el clima, va a haber faltante importante”.

Por último, se refirió a la falta de inversión que existe en la actividad: “Hay una desinversión total en parte de producción primaria. Esto se da en todo el país. Está todo tan informal y atado con alambre, que es un verdadero desorden. No hay gente que siga invirtiendo en esta actividad, por lo que las extensiones de producción son cada vez menores. Las tierras están gastadas y vas a tener una cantidad de producción menor”.