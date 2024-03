De la mano de El Niño, una “explosión natural” se hace notar en la Región

Durante las reiteradas e impactantes tormentas que afectaron al Gran Buenos Aires y la CABA días atrás, en varias localidades se registró un fenómeno llamativo: empujados por el colapso de los desagües pluviales, salieron peces por las alcantarillas, y llegaron a acumularse en charcos y anegamientos, sugiriendo una abundancia ictícola que dejó boquiabierto a más de uno.

Sin llegar a esos extremos pintorescos, nuestra ciudad también viene mostrando algunas postales faunísticas que llaman la atención. Más allá de las indeseables oleadas de mosquitos, más pertinaces que nunca, se hizo notar en zonas urbanas la bienvenida presencia de mariposas, algunos peces y aves, reptiles y pequeños roedores y mamíferos. ¿Son pulsos aislados de naturaleza en un terreno hostil para la mayoría de las especies, como toda metrópolis, o la manifestación de procesos duraderos vinculados con los nuevos patrones climáticos?

“Todas las especies se van desplazando ayudadas por distintas cuestiones climáticas”

De mariposas a zarigüeyas, de zorros a sapos, pasando por colibríes, sábalos y lagartijas, llamaron la atención de diferentes vecinos por su cantidad o su presencia en diferentes puntos del casco fundacional, o su periferia inmediata. En arroyos, descampados, y jardines de los hogares. Para quienes, además de mirar la foto, evalúan la película de la naturaleza con ojos avezados, este fenómeno está vinculado en lo meteorológico con la llegada del Niño, que puso fin a una larguísima y extrema sequía asociada con la Niña, y en lo biológico con ciclos periódicos propios de la autorregulación de los ecosistemas.

Con la corriente (y todo lo demás) en contra

“Cuando perciben el impulso de una corriente de agua, como la que bajó por los zanjones y canales tras la tormentas recientes, los peces responden nadando contra él y se meten por todos los cauces, buscando lugares para desovar; por eso estamos viendo esa cantidad llamativa de sábalos, dorados, salmoncitos de río y bogas, casi todos juveniles” ilustra Darío Colautti, director del Instituto de Limnología “Raúl A. Ringuelet” (UNLP-Conicet): “para que esto sucediera se dio la sincronización de varias situaciones en toda la cuenca. El Paraná, sus lagunas y su valle aluvial se llenaron por el regreso de las lluvias abundantes y hubo una explosión reproductiva”.

“Excepto en los arroyos El Pescado y Chubichaminí, los que han subido aguas arriba en nuestra región quedarán encerrados y terminarán muriendo, porque arroyos como el Gato, Rodríguez, Carnaval, no ofrecen condiciones como para que los vuelvan a poblar, debido a la acción humana” advierte el investigador platense: “estos ciclos se dan cada ocho a doce años, ya pasó en 2009/10; de millones, ni el diez por ciento llega a la adultez. Y si no migran pronto a zonas más cálidas, con las primeras heladas vamos a ver mortandades masivas no relacionadas con la contaminación”.

Una bomba ecológica detonada por el agua

“Ante todo, el agua activa, y activa muchas cosas” subraya el naturalista berissense Julio Milat. Orientador en educación ambiental, advierte que lo que estamos viendo está relacionado, sobre todo, con un cambio en el régimen de lluvias respecto de la larga sequía precedente.

“Es cierto que hemos tenido proliferación de mosquitos y otros insectos, pero tiene que ver con cierto cambio puntual en las precipitaciones, no tanto con el calentamiento global, y además con venir de un período de años de sequía” señala Milat: “además, tras cartón de estas tormentas tuvimos crecidas del Río, varias y fuertes”.

“Si bien estamos a inicios del otoño y tenemos temperaturas todavía altas, el comportamiento de las aves está siguiendo, en general, los patrones normales” aclara Milat: “las especies migratorias parten en tiempo y forma; en general, las que vienen en primavera, golondrinas, churrinches y demás, llegan, nidifican acá y al final del verano se van hacia diferentes puntos del norte. Eso se está cumpliendo”.

Picaflores y benteveos también son parte de la fauna aérea en estas jornadas condicionadas por los mosquitos -a la sazón, también “hijos de las lluvias”-, tanto en el casco fundacional como en las localidades más verdes -Sicardi, City Bell, Gorina, Gonnet-.

“El impacto de las lluvias tiene efectos directos e indirectos pero siempre es clave, por dar otro ejemplo, se lo ve en la cantidad de mariposas” añade Julio Milat: “han crecido y florecido muchas plantas nativas, de las que se alimentan y en las que ponen sus huevos las mariposas; entonces estamos pasando por un evento visual muy bello y muy interesante. La especie más común es la pavo real o ‘cuatro ojos’, que va a iniciar su migración a Uruguay y el sur de Brasil. Por eso se la ve volando, a media altura, hacia el norte”.

“En líneas generales, no hay grandes modificaciones estructurales que ya le podamos atribuir al calentamiento global; sin embargo hay otro dato clave que se suele escapar del análisis de estos impactos y debería ser considerado en cualquier ecuación” apunta el naturalista berissense: “nuestro planeta nunca en toda su historia contuvo la cantidad de seres humanos que tiene hoy, y si bien la naturaleza, como todo sistema, tiende al equilibrio, con nosotros en el medio no le resulta tan sencillo”.

Lagartos, víboras, zarigüeyas y un verano caliente

Con todo, hay coincidencia entre los especialistas en que la “invasión” de mariposas es un motivo para celebrar. “Son una presencia para agradecer a la naturaleza”, asegura un experimentado investigador con paso por el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave-UNLP): “este clima es proclive a que puedan aparecer insectos y otros animales no muy ‘populares’, entre los que estamos más acostumbrados. Bienvenida la biodiversidad específica”.

El profesional alude asimismo e reportes de visualización en la Ciudad de aves rapaces y carroñeras, víboras y serpientes, lagartos overos, ranas, incluso una comadreja o zarigüeya en 3 y 67. “Esas son buenas porque se comen las cucarachas y lauchas como snacks” acota el biólogo y docente.

“Todas las especies se van desplazando ayudadas por el clima; las lagartijas que están apareciendo en los pasillos del casco urbano, ‘tomando sol’ sobre las paredes, se mueven por una cuestión climática... Estamos casi en abril y no nos sacamos la remera y los shorts desde noviembre” describe el investigador.

“En la zona del Regimiento 7 de Arana, los quinteros saben de ver zorros y otros roedores grandes, pero no tanto como este año: posiblemente estén hallando más alimento que en otras temporadas ” indica el referente, que concluye “¿en qué ayudó el clima a las mariposas Junonia genoveva hilaris, o ‘cuatro ojos’? En que las abundantes precipitaciones derivaron en un aumento significativo de biomasa vegetal; las plantas han crecido más debido a la humedad, las lluvias y el calor. En consecuencia, también hubo un incremento en la población de orugas, que posteriormente se convirtieron en mariposas adultas”.

“En general, no hay efectos evidentes sobre la fauna que ya podamos atribuir al cambio climático”

En el caso de los batracios, vistos con simpatía como colaboradores en la lucha contra los mosquitos, si bien se han acrecentado en cantidad, parece que prefieren otros “manjares”: investigaciones de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral demostraron que sapos y ranas, si bien podrían ser considerados, en efecto, “importantes agentes en el control biológico de especies perjudiciales”, no lo son en particular de los mosquitos, que tienen un papel secundario en sus dietas.

“Si uno de los rasgos del cambio climático son los eventos más severos, tanto sequías como inundaciones -lo que impacta fuertemente en los organismos-, por allí puede leerse una parte de esta historia de que los peces hayan reaparecido en arroyos urbanos que ganaron caudal suficiente como para que estos juveniles ascendieran” subraya Darío Colautti: “pero es sólo una parte. Sobre todo, fue una eventualidad, que además estuvo combinada con dos o tres sudestadas importantes, Todas cosas que están dentro de los parámetros normales, pero que se sincronizaron y coincidieron para que la presencia de estas especies sea más conspicua, y llame la atención”.