Morales más afuera que adentro y se perfila una dupla de centrales zurdos

A pesar de que las ganas del jugador y la baja de Yonathan Cabral presagiaban el regreso a la titularidad de Leonardo Morales frente a Argentinos Juniors, las noticias no son buenas. La molestia que lo marginó del encuentro frente a Instituto persiste y todo parece indicar que el Yacaré no estará a disposición de Leonardo Madelón en La Paternal.

Ayer el capitán volvió a probar, es probable que quede desafectado del encuentro que tendrá lugar mañana por la tarde en el Diego Armando Maradona.

Un problema enorme teniendo en cuenta que tampoco estará Yonathan Cabral, expulsado frente a la Gloria. Por eso se perfila para jugar como central Gustavo Canto, quien formaría dupla con Felipe Sánchez. Dos zurdos para la zaga en una defensa que completaría Federico Milo jugará como lateral por el sector izquierdo.

Los cambios obligados no terminan aquí, ya que el cuerpo técnico también deberá reemplazar al otro expulsado ante Instituto, Matías Abaldo. En su lugar regresará al once Nicolás Colazo, quien le ganó la pulseada a David Zalazar. Colazo, autor del gol salvador en el desempate ante Colón del 1 de diciembre pasado, justamente no juega como titular desde ese encuentro.

Con el ingreso de Colazo, Benjamín Domínguez cambiará de punta u jugará sobre el sector derecho. Pero además habrá una variante táctica a partir de la salida de Yonatán Rodríguez para permitir la entrada de Eric Ramírez y retomar el 4-4-2 con Rodrigo Saravia y Pablo De Blasis como mediocampistas centrales. La “Perla” acompañará en ofensiva a Ivo Mammini, teniendo en cuenta que Cristian Colmán no está para volver al primer equipo. Al igual que Juan de Dios Pintado, tal vez estén en condiciones de ser tenidos en cuenta para el partido del sábado ante Barracas Central en el Bosque.

De esta manera, la probable formación para visitar maána a las 17 a Argentinos Juniors sería: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Felipe Sánchez, Gustavo Canto, Federico Milo; Benjamín Domínguez, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis, Nicolás Colazo; Eric Ramírez e Ivo Mammini.

¿Cómo le fue al lobo con defensas emparchadas?

En los últimos año, por distintos motivos Gimnasia tuvo que afrontar varios partidos con bajas en la zaga central que obligaron a variantes no habituales, sea por bajas en la formación titular o directamente por tratarse de un equipo alternativo.

El año pasado, el Lobo jugó con dos zurdos en la zaga: Felipe Sánchez y Diego Mastrángelo

Sin ir más lejos, el año pasado Gimnasia jugó varios partidos con juveniles, más allá de que Felipe Sánchez (titular por decisión del entrenador Sebastián Romero) también lo era. Por ejemplo, una lesión de Leonardo Morales en Bogota frente a Independiente Santa Fe provocó el ingreso en su lugar de Diego Mastrángelo, quien se acomodó al lado de Sánchez por lo que la dupla fue de juveniles y con perfil izquierdo.

A raíz de esa lesión, el Yacaré no estuvo en tres encuentros del campeonato local, en los cuales fue reemplazado por Bruno Palazzo. Los resultados fueron buenos, ya que el primero fue el batacazo en La Paternal (victoria tripera 4-2 en la gran noche de Alan Lescano), luego Tigre le empató sobre la hora en el Bosque (1-1) y por último hubo otra victoria fuera de casa, el 1 a 0 sobre Arsenal en el Viaducto con el gol de tiro libre de Cristian Tarragona.

Además, hubo encuentros en los que Chirola decidió preservar futbolistas. Por la Sudamericana, ante Goiás (derrota 0-2 en el Bosque) los centrales fueron Tomás Fernández y Diego Mastrángelo. Y Morales-Mastrángelo fue la dupla de centrales en la derrota 3-0 ante River en el Monumental, el empate 0 a 0 con Goiás de visitante y la derrota frente a Universitario en Lima en el último cotejo de la Sudamericana.

Más atrás en el tiempo, resaltan algunos partidos en los que el DT de turno tuvo que meter mano obligadamente en la zaga central, bien apelando a juveniles o apostando a futbolistas fuera de puesto. Por ejemplo, Pedro Troglio apeló a ambos casos para armar un Gimnasia alternativo ante un River similar en tiempos de definición de la Copa Argentina 2018. Por eso, en la derrota 3-1 en el Monumental los marcadores centrales fueron Facundo Oreja y Patricio Monti (originalmente volante central, hoy en Defensores de Cambaceres), mientras que Diego Mercado Parini, quien no llegó a firmar primer contrato profesional, jugó sobre el lateral izquierdo.

Sin contar bajas por lesión del titular (por caso, justamente la final de la Copa Argentina donde por lesión de Maximiliano Coronel jugaron ante Central Manuel Guanini y Germán Guiffrey) pero con reemplazos naturales, hubo muchos casos en los cuales hubo que cambiar. En 2015, Pedro Troglio fue a la cancha de Racing con Osvaldo Barsottini-Omar Pouso como dupla, ya que ante Boca habían sido expulsados Oliver Benítez y Maximiliano Coronel. El uruguayo Pouso, naturalmente volante central, jugó como segundo marcador y fue expulsado en esa derrota 2-0.

Más atrás en el tiempo hay casos curiosos, como la ocasión en la cual Cristian Piarrou (habitualmente lateral derecho alternativo) marcó a Paulo Dybala en un 0 a 0 en el Bosque entre el Lobo e Instituto en abril de 2012. Y Oliver Benítez alguna vez fue también el primer marcador central de una defensa con “dos zurdos” en el centro. Seguramente los hinchas recordarán muchos ejemplos más de situaciones particulares.

Al margen del archivo, la ausencia de Leonardo Morales, que es un problema de difícil resolución en condiciones normales, se agrava por la roja a Yonathan Cabral. Y sucede justamente cuando Leonardo Madelón, por rendimientos futbolísticos propios y por la decantación de años sin objetivos superadores en el club, se encuentra en el centro de la escena a partir de los cuestionamientos de los hinchas que despidieron con silbidos al equipo en la última derrota como local.