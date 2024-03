Más problemas por su adicción: ¿internaron otra vez a Felipe Pettinato?

Ahora, desde los medios, se informó que el hijo del conductor habría sido ingresado a un centro de adicciones hace dos meses por decisión de su familia.

Luego de confirmarse la imputación por el delito de incendio seguido de muerte debido al fallecimiento de su neurólogo en el departamento del barrio porteño de Belgrano, Felipe Pettinato se alejó de los medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen confirmó que el hijo del conductor, Roberto Pettinato fue nuevamente ingresado en un centro de adicciones hace, al menos, 2 meses: “La noticia de último momento que me la acaban de confirmar familiares de Felipe es que el hijo de Roberto fue nuevamente internado”, informó el comunicador.

Acto seguido, el periodista Juan Etchegoyen explicó que “la situación en el exterior era inmanejable” y que “la familia Pettinato optó por una nueva internación para que se pueda recuperar aunque no es fácil la situación porque es un día a día”.

En este cuadro de situación, sabido es que, si bien los familiares de Felipe no quisieron especificar dónde se encuentra internado actualmente el joven de 30 años de acuerdo al periodista, Juan remarcó que “la persona que me cuenta la data me dice que volvieron a internarlo en la fundación Eira, donde estuvo previamente pero esto no está confirmado”. Antes de dar el tema por cerrado, Etchegoyen remarcó que Felipe no habría ingresado al centro de adicciones recientemente sino que su estadía allí “tiene casi dos meses”.

Finalmente, recordemos cuando y cómo Felipe Pettinato fue procesado: El hecho ocurrió en la mañana del 16 de mayo de 2022. Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 "F" de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. El incendio comenzó pasadas las 23.00 hs y Pettinato salió al pasillo del departamento para pedir auxilio y controlar las llamas, ya que su amigo había quedado adentro. Recibió asistencia de un vecino hasta que llegaron los bomberos al lugar y encontraron el cuerpo sin vida de Melchor Rodrigo. Había sufrido gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Asimismo, y según la autopsia, Rodrigo murió por "quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal" así como también por "congestión, edema y hemorragia pulmonar". Padecía una cardiopatía.