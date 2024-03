La reaparición de Kate, en medio de grandes dudas

Una primera fotografía de Catalina, princesa de Gales, desde su operación abdominal y el regreso anunciado por el Ministerio de Defensa a un acto oficial, no disiparon las dudas sobre su salud.

El Ministerio de Defensa anunció su presencia el 8 de junio en uno de los desfiles militares relacionados con los actos de celebración del cumpleaños del rey Carlos III.

Pero el Palacio de Kensington, que suele hacer pública la agenda de la princesa y su marido, el príncipe Guillermo, heredero de la corona, no confirmó su asistencia.

La semana pasada, el príncipe Guillermo renunció a última hora a asistir a una ceremonia en memoria de su padrino, el rey Constantino de Grecia, por “razones personales”.

Este hecho alimentó rumores y preocupaciones en las redes sociales, debido también a la ausencia de la princesa de 42 años de la vida pública desde hace más de dos meses.

Una fotografía publicada por los medios estadounidenses TMZ y Entertainment Tonight mostraba a la princesa, con gafas oscuras, dentro de un coche conducido por su madre, cerca del Castillo de Windsor, donde vive con el príncipe Guillermo y sus tres hijos.

La prensa británica no publicó la foto, ya que el Palacio de Kensington pidió respetar su privacidad durante la convalecencia de la princesa. Pero “ya existen teorías conspirativas que dicen que la foto fue manipulada. En lugar de poner fin a los rumores, esta instantánea, que claramente no contó con el consentimiento de la princesa, generó aún más especulaciones”, afirma Joe Little, editor jefe de la publicación Majesty Magazine.

El 17 de enero, el Palacio de Kensington anunció que la princesa de Gales se había sometido a una operación abdominal “programada” en la London Clinic y que su convalecencia se extendería al menos hasta el 31 de marzo, coincidiendo con el final de Pascua.

Su última aparición pública se remonta a una misa de Navidad, en Sandringham, en el este de Inglaterra, donde la familia real tiene una residencia.

Tras someterse a la operación abdominal, no se dieron detalles sobre la intervención ni la naturaleza de la dolencia.