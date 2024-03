Más nafta al “fuego delictivo”: millonario robo en una estación de servicio

La delincuencia en La Plata no da tregua, todo lo contrario, cada día un nuevo episodio de inseguridad no hace más que echar “nafta al fuego” a una problemática que parece no tener freno y que ya desde hace un tiempo mete miedo, en serio. Así lo admiten las propias víctimas y vecinos de los distintos barrios platenses que reclaman por medidas que devuelva un poco “esa tranquilidad” que en algún momento esta ciudad supo tener, sobretodo en la vía pública en la que actualmente, “ni caminar se puede” por el accionar de los delincuentes.

A una visible ola de robos que tiene jaqueada -y alarmada- a toda una Región, en las últimas horas se registró un nuevo golpe millonario perpetrado bajo la modalidad de los ya conocidos “motochorros”. Tal como viene reflejando EL DIA en sus ediciones anteriores, los atracos callejeros protagonizados por ladrones a bordo de una moto (en su mayoría sin patente y con pedido de captura), continúan representando un alto porcentaje de los hechos delictivos cometidos.

Esta vez el blanco fue una estación de servicio de YPF ubicada sobre Boulevard 82 y esquina 29, en el barrio de La Cumbre y a tan solo cuatro cuadras del estadio Diego Armando Maradona. De acuerdo a lo revelado por fuentes judiciales a este diario, todo ocurrió el último lunes poquito después del mediodía, es decir, a plena luz del día y con una zona muy transitada.

Según se pudo saber, el millonario golpe fue protagonizado por dos motochorros quienes, en segundos, interceptaron a dos empleados de la estación cuando se dirigían al banco con dos bolsos cargados de dinero. Los delincuentes llevaban el casco colocado en la cabeza -y así evitar mostrar su rostro-, vestían camperas oscuras y portaban un arma de fuego. En base a lo detallado por la pesquisa, utilizaron un rodado 150 cc. y de color blanco.

“DALE, DALE QUE TE TIRO”

Siendo casi las 12.40 del pasado lunes, dos administradores de la mencionada YPF tenían como función trasladarse a un banco céntrico de la Ciudad a realizar un depósito. En base a lo revelado, portaban en el interior de dos bolsos de cuero una suma de 14 millones de pesos, producto de la recaudación. Sin sospechar lo que iba a suceder, las víctimas se dirigieron a una camioneta estacionada sobre calle 29 con el fin de cumplir con su tarea.

Fue en ese momento que “casualmente” una moto con dos delincuentes a bordo sorprendió a los empleados y a punta de pistola, y sin descender del rodado, los amenazaron de muerte con el objetivo de que les entreguen los bolsos con dinero. “Dale, dale que te tiro”, fue la feroz advertencia de uno de los hampones que, en medio del asalto, le colocó el cañón del arma en la cabeza a una de las víctimas.

“Gatillaron al menos una vez”, relataron los damnificados ante las autoridades. Al filo de una tragedia, los motochorros se apoderaron de los bolsos y rápidamente se dieron a la fuga. De acuerdo a lo revelado, una vez con los bolsos, los ladrones escaparon del lugar por calle 29 hacia el Boulevard, doblando por calle 33 hacia la Diagonal 73.

SE CREE QUE NO FUE “AL VOLEO”

Tras la fuga de los motochorros con el cuantioso botín en su poder, rápidamente se alertó sobre este episodio de inseguridad. Según indicaron fuentes judiciales, pese a la violencia de los hampones, por fortuna no se reportaron heridos, por su parte una de las primeras sospechas sobre este ataque es que se cree que los ladrones “se manejaron con información previa”.

“No creo que fue al voleo, yo creo que esto fue programado”, habría sido una de las reflexiones reveladas por las víctimas de este asalto. Si bien todo está bajo materia de investigación, por estas horas se analizan los videos de vigilancia de las cámaras de seguridad que fueron aportados como elementos probatorios. Asimismo se intenta esclarecer el caso y dar con los ladrones que al momento, están libres.