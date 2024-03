Zaira Nara contó su versión sobre los rumores de reconciliación con Paula Chaves

Así fue. Esta semana se habló de una posible reconciliación entre Zaira Nara y Paula Chaves. Para algún desprevenido, ella eran íntimas amigas y, además, Nara es madrina de su hija Filipa. Pero, nada de eso sucedió, cuando la hermana de Wanda comenzó su relación amorosa con Facundo Pieres, ex de Chaves.

Lo cierto es que, Paula compartió una foto al lado de otra mujer, pero solamente mostrando los pies. Quien está al lado suyo, con unas botas iguales a las que utilizó Zaira en uno de los últimos desfiles, del cual también participó la pareja de Pedro Alfonso. Por eso, en los medios, comentaron sobre una posible reconciliación.

Así, Nara se refirió al tema y a la confusión que se generó. Dejó en claro que no era ella, sino Mery del Cerro. “No, era un posteo que subió no sé su Pau o Mery, que eran ellas dos. Pero habíamos ido al mismo desfile, y las botas de Mery eran muy parecidas a las mías, pero no era yo”, dijo, y agregó: "Compartimos agencia…compartimos gimnasio, supermercado, pero no, no charlamos. Si nos saludamos”.

Por último, agregó: “En un desfile, en un evento, no podés tener una charla muy profunda. Es un ‘hola, ¿todo bien?’”, cerró Zaira.