Quién es el uruguayo Marcelo Méndez, el nombre que seduce a la CD de Gimnasia para reemplazar a Madelón

Entre los nombres que maneja el área de Fútbol de Gimnasia para reemplazar a Leonardo Madelón, figura resaltado el uruguayo Marcelo Méndez, reconocido en su país tras buenas campañas, la última de ellas al frente de Defensor Sporting, donde dirigió a Juan de Dios Pintado y Matías Abaldo.

Marcelo Fabián Méndez Russo tiene 43 años y fue un defensor de dilatada trayectoria, formado en Fénix, identificado con Peñarol y con pasos como futbolista por nuestro país en Independiente e Independiente Rivadavia.

Se retiró como jugador en Huracán de Paso de la Arena de la Primera División Amateur en 2016 y el mismo año se convirtió en entrenador de Progreso. Danubio, Liverpool (con el que ganó el Clausura 2020), Atlético San Luis de México y Defensor, con el que ganó la Copa Uruguay en 2022. Saturado mentalmente, dejó Defensor a finales del año pasado. Hace poco sonó en Belgrano de Córdoba, pero no hubo acuerdo económico. También fue candidato a suceder a Marcelo Broli (quien fue su ayudante de campo) al frente del Seleccionado Sub 20 Uruguayo, pero no aceptó ir sin su grupo de trabajo, por lo que ni siquiera se llego a hablar de proyecto ni de dinero.

“Lo primero que tratamos de generar es una identidad, que el equipo sepa a qué va a jugar. Después tratamos de darle al jugador las herramientas para que pueda resolver en diferentes situaciones. Lo importante es generar esa identidad. Obviamente competís con otros rival que a veces te deja hacer las cosas y a veces no, también podés no estar tan claro. Es parte del fútbol. Nosotros pretendemos que el jugador se sienta seguro a partir del trabajo que se hace día a día”, le dijo Méndez hace un par de semanas al programa televisivo Ciudad Viva en una de las escasas entrevistas que brindó por fuera del día a día de sus equipos.

Zunino, el árbitro con Banfield

Sebastián Zunino fue designado para dirigir el partido entre el Lobo y el Taladro del próximo domingo a las 21.00 en el Bosque. Estará acompañado por Javier Uziga y Lucas Ripoli como asistentes, el Cuarto árbitro será Daniel Zamora y Diego Ceballos será el encargado del VAR con la colaboración de Rodrigo Rivero.