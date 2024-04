Final de ciclo: Madelón se va de Gimnasia y ya buscan DT

El partido del próximo domingo frente a Banfield marcará el final de este segundo ciclo de Leonardo Madelón como entrenador de Gimnasia. La decisión está tomada, aunque las autoridades mens sana todavía no se han reunido con el entrenador ni con su representación (Cristian Bragarnik) para acordar los detalles del cierre anticipado del vínculo, vigente hasta diciembre de este año.

Los números del ciclo están lejos de ser el eje de la salida del santafesino. Ni siquiera lo es haber quedado -otra vez- fuera de la etapa de definiciones de la Copa de la Liga. La realidad marca que no logró el salto de calidad. “Hay que empezar a crecer”, dijo Madelón el 1 de diciembre pasado en los vestuarios del Coloso del Parque Independencia. No lo logró.

Desde la derrota con Instituto, crecieron las presiones de los hinchas sobre el DT y la dirigencia. Así, como en un goteo, se fueron sumando voces a aquellos que entendían que Gimnasia debía cambiar de rumbo futbolístico al haber cumplido con el objetivo de la permanencia. Para la dirigencia, Madelón implicaba sostener a alguien con números respetables, una base para generar la estructura futura para otro entrenador. Sin embargo, los crecientes cuestionamientos a la figura del técnico llevaron a la decisión dirigencial de no comenzar un nuevo campeonato con un ciclo que no podría soportar no un vendaval, sino la leve ventisca que podría significar cualquier derrota en el Bosque.

Leonardo Madelón asumió cuando Gimnasia era un fierro caliente muy comprometido con el descenso y logró recuperarlo, aunque el final de la Copa de la Liga pasada fue muy malo con un empate ante el descendido Arsenal y derrotas frente a Atlético Tucumán y Banfield que lo mandaron a jugar el desempate por no descender frente a Colón. Ahí, en ese final de campeonato, muchos hinchas comenzaron a darle la espalda a un entrenador al que la memoria emotiva asociaba a aquella salvación milagrosa frente a Atlético Rafaela en 2009. Por suerte para todo Gimnasia, casi 15 años después el final de la película fue similar.

Madelón paga culpas propias, es cierto, pero también levanta pagarés ajenos: los años en los cuales el Lobo ha transitado en la medianía sin objetivos deportivos importantes, con la excepción de aquella final de la Copa Argentina de la mano de Pedro Troglio. Ni siquiera la buena campaña de Gorosito en 2022 tuvo un final acorde a la expectativa generada en su momento, con solo una victoria en las últimas ocho jornadas.

En sus 26 partidos dirigidos entre ambas Copas de la Liga, el desempate por el descenso y el partido inicial de la Copa Argentina, Madelón cosechó 11 triunfos, 4 empates y 11 derrotas. Es el 47,44% de los puntos, muy por encima de Sebastián Romero, Darío Ortíz y otros técnicos de las últimas temporadas. Los números no son malos, son de mitad de tabla, una realidad que el hincha tripero promedio quiere modificar.

Esa medianía tiene responsabilidades dirigenciales. La actual conducción del club sigue pagando deudas previas, pero el fútbol es el motor de la institución y de su futuro depende todo lo que pase en Abasto, pero también en calle 4 y en el Bosquecito. Sin una billetera abultada, el ojo para incorporar jugadores debe ser muy certero y en este último mercado los aciertos no fueron tantos, al punto de que de los 10 refuerzos, solamente Juan de Dios Pintado (el que causó una mejor impresión en este 2024), Yonatán Rodríguez y Franco Troyansky fueron titulares en Tucumán. Para un equipo que no se arreglaba con “dos o tres buenos” (porque por algo terminó anteúltimo), el grado de efectividad hasta ahora ha sido bajo.

La dirigencia albiazul trabajará en los próximos días en dos frentes. Por un lado, en lograr que la salida de Madelón no sea traumática, vía un “común acuerdo” que también permita poner sobre la mesa la deuda que el club mantiene con él, al margen de que cobre su salario hasta el último día trabajado o algo más. Por el otro, el breve receso mientras se define el torneo local no le da demasiado tiempo para la búsqueda del nuevo entrenador.

Al margen de nombres propios, el escenario planteado es muy diferente al del post Chirola, cuando las urgencias eran mucho mayores. Por eso, ahora Gimnasia no buscará un entrenador de los denominados “sacapuntos” y tratará de encontrar un perfil futbolístico más ambicioso desde las ideas. Al mismo tiempo, tampoco está en el espíritu dirigencial que el nuevo entrenador sea del riñón del club, a excepción de nombres como Guillermo Barros Schelotto, Diego Alonso y Pedro Troglio que hoy asoman como imposibles.

El domingo Madelón dirigirá su último partido. Después, será el tiempo de otro ciclo y, en el receso de la Copa América, de un nuevo mercado de pases para intentar mejorar el uturo tripero.