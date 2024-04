La Justicia Federal de La Plata falló contra una prepaga frenando un aumento

La Cámara Federal de La Plata, revocó el fallo de Primera Instancia del Juzgado Federal N°4 - a cargo a del Dr. Recondo - que había rechazado el pasado 1° de marzo la medida cautelar solicitada por un jubilado contra la PREPAGA “Obra Social YPF S.A.”, que presta servicios médicos a través de OSDE.

Con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, la Cámara cambió el fallo de primera instancia del juzgado a cargo de Ricado Recondo.

"En diciembre de 2023 el actor abonaba una cuota de $249.587 por el PLAN 310 y en febrero, ante los exorbitantes aumentos, debió cambiar al PLAN 210, que este mes en curso ya alcanzó la suma de $489.011, lo que representa casi el 63% de su haber jubilatorio", explicaron desde la defensa del damnificado.

Según el fallo, la Cámara Platense provisoriamente, limitó los aumentos aplicados en virtud del Decreto 70/23 al porcentaje arrojado mensualmente por el Índice de Precios del Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Es decir, la PREPAGA deberá ajustar sus cuotas desde enero conforme dicho índice.

Para así resolver, los magistrados tuvieron en cuenta situaciones de vulnerabilidad (adultos mayores, personas con discapacidad, niños/as y adolescentes, etc.), patologías graves en curso de tratamiento médico, la dependencia a la continuidad del servicio, la capacidad económica, el grado de afectación respecto del ingreso, la extensión temporal de la afiliación al seguro médico, entre otros aspectos que los coloquen en una situación especial que requiera una urgente protección judicial.

El precedente del caso asociado a La Plata

En el contexto de cruces del Gobierno acusando a las empresas prepagas, esta semana hubo una avalancha de reclamos judiciales para impedir el aumento desmedido. El puntapié inicial, como se publicó semanas atrás, lo dio la Justicia Federal en la provincia de Entre Ríos, al frenar un incremento en Osde.

El Juzgado Federal 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de María Isabel Caccioppoli, otorgó una medida cautelar a favor de un afiliado a la prepaga OSDE que ordenó dejar sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23.

Asimismo, dispuso que los incrementos sean realizados conforme lo que prevea la Autoridad de Aplicación aplicando el artículo 17 (no sustituido) de la ley 26.682 hasta que se dicte una sentencia

definitiva.

Lo más relevante de la medida cautelar suscripta por la magistrada es que extiende los efectos con carácter colectivo a todas las causas de futuros adherentes que se encuentren en las mismas circunstancias con aumentos de cuotas similares por parte de OSDE.

Precisamente, en ese caso, fueron tres abogados de La Plata los que patrocinaron la demanda. Se trata de los letrados Carla D' Anna, Daniela Morabes y Gustavo Salloum.

EL DIA consultó justamente con estos abogados las principales dudas que hoy se le presentan a los afiliados de las prepagas que padecen el sacudón en los bosillos.

Sobre el impacto de la cautelar, la letrada Daniela Morabes, dijo que "hasta hoy el impacto tenía carácter individual, y mediante una adhesión en dicho expediente podían los afiliados, solicitar que se dicte la misma medida cautelar; la cual fue dictada ordenando retrotraer el monto de las cuotas de la prepaga al valor previo al dictado del DNU 70/23".

Consultada si desde lo técnico jurídico, cuál fue el principal fundamento en el que basaron la estrategia legal, Morabes sostuvo que "desde lo técnico jurídico, tomamos en cuenta dos cuestiones diferentes pero a la vez importantes, la primera era el estado de vulnerabilidad de un adulto mayor, jubilado, percibiendo un haber jubilatorio mensual que no sufría un incremento en las mismas proporciones al aumento indiscriminado de la cuota de la prepaga; a esa situación económica, se le sumaba el agravante de padecer patologías algunas propias de su edad, otras no. La segunda cuestión analizada fue la aplicación de la ley de defensa al consumidor ante la situación abusiva de una gran empresa y un consumidor que se encuentra cautivo de la dependencia de una empresa de medicina prepaga y que no puede dejar de abonar las cuotas porque automáticamente queda sin cobertura medica".

Otra duda recurrente de los afiliados es ante las subas de prepagas, es qué se le sugieren desde lo jurídico. Al respecto la abogada de La Plata, manifestó que "ante los incrementos, les recomendamos que primero dejen expresado de manera fehaciente su rechazo a los aumentos. Lo segundo que busquen un asesoramiento de un abogado que pueda asesorarlo en cuanto al planteo en un marco legal de reclamo a su empresa de medicina prepaga u obra social sindical para impedir que sigan aumentándole el costo de la cuota de afiliación".

¿Nuevas demandas o adhesiones?

Que se abran distintos frentes judiciales y que se forme el clásico "cuello de botella" sobre el mismo tema o sumarse como adhesiones en presentaciones, también es una duda de momento.

Sobre ese tema puntual, Daniela Morabes afirmó que "la cuestión de los distintos procesos en diferentes juzgados federales, es igual a cualquier otro tipo de juicio; en este caso, dada la temática que se plantea, el reclamo queda a criterio del juez que sea designado por sorteo y que tenga el valor suficiente para dictar una medida cautelar, tal como sucedió con la Juez Isabel Cappocciolli de Concepción del Uruguay. Otros jueces, admiten la causa y aguardan para resolver. En la mayoría de las causas, los reclamos no tienen medida cautelar dictada todavía. Las adhesiones benefician a todos los que se sumen al proceso en calidad de adherentes. Tener distintos procesos abiertos hace que no exista una solución ecuánime para todos