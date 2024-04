El papá de Cami Homs estalló contra Tini Stoessel y De Paul: "Fue engañada y maltratada"

Horacio Homs, ex suegro de Rodrigo De Paul, se manifestó con un explosivo posteo en redes sociales defendiendo a su hija, apuntando contra el futbolista y agradeciéndole a José Sosa por "sacar adelante" a su hija Camila. Anteriormente, el jugador había publicado un mensaje de "admiración" por la cantante Tini Stoessel que esta semana sacó un nuevo disco y generó algunas polémicas.

En una storie publicada en Instagram, Horacio Homs escribió: "Mi admiración a mi hija Camila es porque a pesar de que fue engañada y maltratada durante tantos años, siempre la prioridad fueron sus hijos, no solo respetándolos, sino también cuidándolos, mimándolos y estar presente todos los días de su vida, no cada 6 meses, la prioridad siempre fueron ellos y no su pareja".

"Ellos el día de mañana estarán orgullosos de su mamá y su familia ya que fueron los que estuvieron en los momentos más difíciles, siempre trabajando duro, pero trabajando de verdad. Podría decir tantas cosas más de los que permanentemente quieren figurar al lado de figuras internacionales pero mejor permanecer así, ya me da lástima", continuó.

En ese marco fue que hizo referencia a la actual pareja de su hija, José Sosa, y lo comparó con su ex yerno Rodrigo De Paul: "Gracias José por sacar a Cami adelante, por cuidar a mis nietos como un verdadero padre, por tener las pelotas que tenés para hablarme siempre de frente, no como otros que no se animan, temen que saque más basura debajo de la alfombra".

"Gracias Cami por cuidarme a mí y principalmente a mis nietos ante tantas injusticias, admiro que puedas hacer en tu querida profesión una de las personas más respetadas y queridas por los medios, a pesar de que tu camino todavía es corto. La vida es sabia, por eso cada uno tiene lo que se merece. No permitas más que te sigan maltratando cada vez que suena tu celu ¡Te amo siempre! ¡Feliz vida! ¡Viva el amor! Ah, para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valga", mencionó.

Por último, respondiéndole a De Paul, sentenció: "Ahhh para echarse unos polvos no hay pandemia ni concentraciones que valga".

El mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por el cuidado de sus hijos: "Siempre los cuidaste ante tantas injusticias"

El futbolista Rodrigo De Paul señaló sentir "admiración" por la cantante Tini Stoessel por respetar a sus hijos y no exponerlos para que sean "parte de un circo", a la vez le agradeció por cuidar a los pequeños, quienes la "adoran" y dijo que admira que pueda "hacer arte del camino recorrido".

"Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo", comenzó indicaron De Paul en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram. Asimismo, añadió: "El día de mañana ellos estarán orgullosos por como su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay debajo de la alfombra, pero yo no soy eso".

Tini estrenó su nuevo disco, Un mechón de pelo, y revolucionó las redes sociales al hablar de la internación de su padre, apuntar contra los haters y responder a las fuertes acusaciones que recibió en los inicios de su noviazgo con Rodrigo De Paul, cuando se habló de que él le había sido infiel a Camila Homs con ella.