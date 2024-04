La bandera recuperada y escondida por un soldado platense

Una bandera argentina, recuperada por un soldado platense prisionero en el “Canberra”, el buque británico de transporte de tropas británico que participó en la Guerra de Malvinas, se exhibe por estos días en el Concejo Deliberante de Berisso. El histórico emblema y el relato de la circunstancia que lo puso en valor podrán apreciarse de lunes a viernes, de 8 a 12, hasta el 1° de mayo.

El estandarte nacional fue brindado en calidad de préstamo por el Regimiento 7 de Infantería Mecanizada “Coronel Conde”, con asiento en la localidad de Arana desde hace largos años. En ese cuerpo del Ejército cumplió la conscripción Daniel García Cueto y desde el cuartel que por entonces, en 1982, se situaba en la actual Plaza Islas Malvinas, y con 19 años, partió convocado para pelear en las Islas.

Tras la derrota en “Monte Longdon”, donde participaron soldados del regimiento platense, quienes no murieron en la batalla, se sabe, fueron tomados de rehenes por las fuerzas inglesas. Apenas abordado el “Canberra”, García Cueto levantó la vista y dio con una bandera argentina que flameaba en el mástil de la embarcación. No dudó un segundo. “Me cubrieron el soldado Zamora y el cabo Martínez, porque parte de la Royal Marines estaba detrás mío, la arrié y la escondí debajo de mi chaquetilla”, contó el ex combatiente.

Liberado del enemigo y ya en casa, García Cueto mantuvo en su poder la bandera de guerra nacional (con un enorme sol en el centro) durante varios años, hasta que el Regimiento 7 la reclamó y la mandó a buscar. “Está desde entonces en el Museo de la unidad de Arana. Tuvimos que realizar algunas gestiones para que nos la prestaran, y ahora la exponemos junto a algunos uniformes de la época y otros elementos relacionados con Malvinas en el Concejo de Berisso, en las calles Montevideo y 8”, precisó el ex soldado que integra la Agrupación Solidaria Argentina, una ong que se dedica a fabricar sillas de ruedas para las personas con alguna discapacidad.

Según cree el ex soldado platense, la bandera recuperada por él habría sido una de las cuatro izadas en Puerto Argentino durante el desembarco del 2 de abril.

Como a todos los combatientes del conflicto del Atlántico Sur, las vivencias de esos helados meses marcaron a García Cueto para siempre. Pero en su caso, puede matizar los duros recuerdos con ese momento casi mágico en que vio la oportunidad de traer a su ciudad la bandera por la que se jugó la vida y por la que algunos jóvenes, como su recordado compañero de batallas, Donato Gramisi, la perdió.

El combate más feroz

En el campo de batalla de Monte Longdon (11 de junio de 1982) se desarrolló el más sangriento de todos los enfrentamientos librados durante la Guerra de Malvinas. Cayeron 36 hombres argentinos, 23 británicos y hubo cientos de heridos de ambos lados del combate.

De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, dentro aquel contexto bélico, esa contienda en particular encontró a los soldados del Regimiento 7 agotados, después de más de dos meses de luchar contra un permanente frío bajo cero y carencia de alimentos.

Cuentan las crónicas que hubo tres días de bombardeos navales “de ablande”, previo al combate en Monte Longdon. Se peleó de noche y durante nueve horas consecutivas. Y antes de la rendición, los soldados de la fuerza nacional opusieron resistencia, incluso con una pelea cuerpo a cuerpo.

Otro héroe platense

La semana pasada EL DIA dio cuenta del hallazgo de organizaciones vinculadas a la Guerra de las Malvinas, que anunciaron que otro héroe platense caído, Osvaldo Luis Fregote, era uno de los tripulantes del “Ara Belgrano”, hundido por Inglaterra el 2 de mayo de 1982.