Escola y Cataldo quieren sostener a flote el Waterpolo

Faustina Escola y Agostina Cataldo son dos platenses que eligieron practicar Waterpolo, una actividad que ha ido tomando mayor dinámica con la creación de la Liga. Ambas jugadoras, surgidas del Club Universitario y que representa a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, son parte del seleccionado argentino juvenil, Las Tiburoncitas, que tiene por delante dos competencias de suma importancia como lo son el Campeonato Sudamericano, en Santiago de Chile, y el torneo Panamericano de El Salvador, que es clasificatorio para el Campeonato Mundial de la disciplina acuática.

Escola (16 años) ocupa la posición de arquera tanto en la Selección Argentina Sub 16 y Sub 19; mientras que Cataldo (17) es algo así como un wing, ya que en el polo acuático no existen posiciones fijas dentro de la pileta, es parte del equipo mayor de Las Tiburoncitas.

Ambos conjuntos de Las Tiburoncitas, como así también en la rama de los varones, todavía no saben si van a poder participar de los torneos para representar los colores de nuestro país, ya que la Federación Argentina de Deportes Acuáticos afirmó que no está en condiciones de costear el viaje y la estadía de la delegación nacional para las mencionadas competencias. Una situación similar a la que sucede con las nadadoras platenses, Máximo Aguilar (Estudiantes) y Ulises Cazau (ADN Montego), que están haciendo rifas y colectas para poder intervenir en el certamen internacional Pan Pacific Junior, en Australia.

El Campeonato Sudamericano se llevará a cabo en el país trasandino entre el 22 y 29 del corriente mes; mientras que el torneo Panamericano se desarrollará entre el 20 y 26 de mayo, en la nación centroamericano.

En el diálogo que Faustina Escola y Agostina Cataldo mantuvieron con este medio se hicieron eco del comunicado que Las Tiburoncitas publicaron en las redes sociales.

“Apoyemos a nuestra Selección Juvenil de Waterpolo. Amigos, familia, acompañemos y apoyemos a los seleccionados nacionales juveniles a seguir creciendo. Necesitamos tu colaboración para competir en los Sudamericanos y Panamericanos de Chile y El Salvador, respectivamente, en pos de no interrumpir los procesos de formación hacia el primer equipo. Vivimos una crisis importante y que nos alcanza a todos, sin tu ayuda difícilmente podamos mantener la ilusión y la experiencia de competir a nivel internacional, necesitan de nuestra solidaridad para hacer realidad el sueño de chicas y chicos que durante mucho tiempo y sacrificio fueron preparándose para dichos torneos. Un gran sueño que quieren realizar. Si podés, tu apoyo es clave para estos chicos y chicas, que además de estudiar, entrenar en doble turno, cumplen con el club, concentrar varios días al mes con el seleccionado, en busca de seguir preparándose para ser los atletas del mañana. Cada granito de arena cuenta, te invitamos a sumarte a esta colecta solidaria para hacer realidad el viaje de nuestros campeones. Podes hacer tu aporte voluntario, difundir esta publicación y seguir alentando a los seleccionados nacionales. Argentina es deporte. Hagamos historia juntos”.

Ante esta situación de total incertidumbre, como quedó dicho, los padres acompañados por los entrenadores buscan la colaboración de los interesados en cooperar o acercar algún tipo de sponsoreo por lo que se abrió la siguiente Cuenta Corriente $: 1000-44513/1. CBU: 0140000701100004451310. Alias: CADDA-PROVINCIA.