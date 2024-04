Regreso triunfal de Nadal, que no se pone metas

No competía del pasado 5 de enero, cuando cayó en los cuartos de final del torneo de Brisbane; mientras que tuvieron que pasar 681 días (desde la final de Roland Garros 2022) para que vuelva a pisar una cancha de polvo de ladrillo su superficie predilecta.

Rafael Nadal, con casi 38 años, no podía regresar de otra manera: con un triunfo. El mallorquín, que se ubica temporalmente en el puesto 644 del ranking mundial, superó en la cancha principal del ATP 500 de Barcelona al italiano Flavio Cobolli (62) por 6-3 y 6-2, en una hora y 25 minutos de juego.

Todas las miradas estaban puestas en Nadal, como no podía ser de otra manera, y el tenista español se mostró competitivo pese a los achaque físicos que viene arrastrando que lo dejaron tanto tiempo fuera de las canchas.

Claro que todos se entusiasman con lo que pude hacer de acá en más Nadal en el torneo y un poco más allá; aunque el propio Nadal se encargó de bajar los decibeles.

“Para mí, lo más importante, es que no me pase nada. Quizá esta no sea la semana donde pueda apretar todo lo que mi corazón me dice. El hecho de jugar me hace muy feliz, y haber ganado hoy (por ayer), me permite jugar otra vez mañana (por hoy). Intentaré no cruzar líneas que puedan ser peligrosas. De cómo me veía una semana hay un cambio importante. Me veo competitivo, y eso es lo más importante. En el deporte, las cosas cambian muy rápido. Mi mente sueña con aspirar a mucho, pero la realidad de hoy es otra. Tengo que ser realista”, afirmó Nadal que hoy estará enfrentando al australiano Alex De Miñaur (11). El partido corresponde a los octavos de final y comenzará a las 11 (hora de nuestro país).

VICTORIA DE ETCHEVERRY

Por su parte Tomás Etcheverry también tuvo un estreno con victoria en el ATP 500 de Barcelona al derrotar al dominicano Nick Hardt (229) por 7-5 y 6-2, en una hora y 44 minutos. En la próxima rueda el platense se medirá con Brandon Nakashima (87), que viene de eliminar al ruso Andrey Rublev (8).

En tanto, Sebastián Báez quedó eliminado al caer con el italiano Matteo Arnaldi (40) por 5-7, 7-6 (8) y 6-2.