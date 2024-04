A mano alzada y sin debate: los senadores se aumentaron las dietas en plena sesión

El Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual los legisladores se aumentarán las dietas a partir de mayo.

Fue después de haber dado luz verde a los pliegos de los embajadores propuesto por el presidente Javier Milei, en enero pasado.

De esta manera, y según pudo saber Noticias Argentinas, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4 millones de pesos. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques.

Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado, y el incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida en el recinto senatorial.

Este miércoles, en la reunión de Labor Parlamentaria, la oposición intentó incluirlo de manera oficial, pero sin éxito. Los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, según el fueguino Ezequiel Atauche, que también participó del encuentro del miércoles al mediodía.

La acción se da a poco más un mes y una semana de que Villarruel diera marcha con los aumentos convalidados por paritaria, en diciembre pasado, y que había provocado chispazos entre la oficina presidencial y la vice.

En ese momento, Villarruel no estaba convencida de la decisión.

De hecho, fuentes cercanas a la abogada dejaron en claro que había sido por pedido expreso de Milei. Aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques.

La disposición fue comunicada a través de un documento conjunto con el presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem, fuertemente alineado con Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

A su vez, la misma, dejó sin efecto una resolución firmada por el ex vicepresidente de la Nación y titular del Senado Amado Boudou y el ex diputado y ex presidente de la Cámara baja Julián Domínguez, que otorgaba la equiparación y movilidad automática de la dieta.

A pocos minutos de finaliza la sesión de hoy, Milei salió al cruce de los senadores en su cuenta oficial de X (ex Twitter): "Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica".

De hecho, un legislador de LLA que no levantó el brazo le expresó a esta Agencia una frase que va en línea al tuit del jefe de Estado: "La casta juntó para aumentarse los sueldos". Además, agregó que el mandatario nacional ya estaba advertido de este desenlace.

Por otro lado, El Senado de la Nación aprobó esta tarde los seis pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei en enero pasado, entre los que se destaca el de Axel Wahnish, el rabino y confidente del mandatario nacional que será embajador argentino en el Estado de Israel.

Los cinco candidatos restantes votados por unanimidad por los 67 senadores presentes fueron: Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India) Ian Sielecki (Francia), Sonia Cavallo (OEA).

La sesión ordinaria se inició pasada las 11 con una serie de cuestiones de privilegio en la que se destacó la del senador y jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), quien volvió a cuestionar la composición de las comisiones.

"Debe haber respeto por la constitución, las leyes y el reglamento interno", lanzó Mayans. En esa línea, continuó: "Nosotros no lo podemos aceptar por la representación que nos dio el pueblo argentino. A nuestra composición le corresponde el 45 por ciento".

A su vez, apuntó contra la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la semana pasada trató 20 Decretos de Necesidad y Urgencia con objeto cumplido de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. "Esto desprestigia al Senado", criticó Mayans.

Tras la intervención del formoseño, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, le dio la palabra a la presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (CABA), que abrió la ronda de debate de los pliegos de los embajadores.

La primera fue la senadora en hablar fue Nora del Valle Giménez (Salta) que posó su lupa en la "postura de paz" de la Argentina para "priorizar el interés nacional y el bienestar de su población".

Para la salteña, "el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, ambos países que enfrentan conflictos bélicos serios, significa una verdadera ruptura en la tradición en la política exterior de neutralidad y de la paz que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de décadas".

Por su parte, el senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) que se solidarizó con el pueblo de Israel por los ataques recibidos y aprovechó para lanzarle algunos dardos a Milei por su fuertes críticas a periodistas.

Al titular del comité de radical de la Provincia de Buenos Aires, le siguió el de Martín Lousteau, presidente del comité nacional correligionario. Lousteau, quizás, fue el legislador que más objeciones le realizó a Wahnish.

¿El principal cuestionamiento? La mudanza de la Embajada Argentina en el Estado de Israel de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Para Lousteau, "esto entraña un riesgo en múltiples dimensiones, algo reconocido por expertos en relaciones exteriores de todos los sectores políticos". PO.

"La ONU viene sosteniendo un estatus especial para seguridad de Jerusalén. La apertura de embajadas en Jerusalén implican no respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU", agregó el líder del centenario partido.

En esa línea, continuó: "Para un país como la Argentina, que exige el cumplimento sobre las resoluciones por la Cuestión Malvinas, ello sería particularmente contradictorio. También es ir en contra del espíritu de las distintas alternativas para superar este conflicto y no contribuye a frenar la dinámica de empeoramiento de la situación que se dio en los últimos años".

Para finalizar, Mayans cerró la ronda también haciendo referencia al alineamiento argentino con Israel. El formoseño rechazó los ataques de Hamas, pero aseguró que el Estado de Israel respondió de una manera desmedida.

"Nosotros rechazamos el ataque de Hezbollah a Israel. No se puede aceptar eso… Gente armada atacando jóvenes que están bailando, tomando rehenes. Pero también entendemos que la respuesta de Israel fue desmesurada, haciendo uso de su potencia militar en este momento", lanzó.

Y continuó: "Fue una respuesta extrema: bloquear la asistencia humanitaria. No se permitió el ingreso propiciado por la ONU para la Franja de Gaza. Eso lo rechazamos. No queremos campos de concentración ni campo de exterminio para nadie".

"También gente que tiene comportamientos parecidos a la Alemania Nazi. ¿Por qué matan niños, mujeres? A gente indefensa.

Tumban hospitales y edificios completos", añadió el formoseño.