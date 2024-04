La reacción de Javier Milei tras el aumento de los senadores y el argumento de Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei apuntó contra la casta luego que se aumentaran las dietas de los senadores y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron de su espacio, La Libertad Avanza.

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza.”, aseguró en su cuenta de X. Y agregó que "el 2025 será paliza histórica", en referencia a las elecciones legislativas del año próximo.

El mandatario también retuiteó mensajes de usuarios que criticaron el aumento de las dietas de los integrantes de la Cámara alta.

El Senado aprobó este martes, sin debate, un acuerdo por el cual se aumentarán las dietas a partir de mayo, luego de que Milei mandara a dejar sin efecto el 11 de marzo pasado una suba de las dietas para los legisladores de ambas cámaras del 30 por ciento, que habían avalado los titulares de los cuerpos, Victoria Villarruel y Martín Menem.

Pese a haber accedido en ese momento al pedido de Milei de volver atrás con ese incremento, luego Villarruel en una entrevista televisiva reconoció que no estaba de acuerdo con la medida.

"Si no reciben un salario para la importantísima tarea que les delegamos, solo van a poder ser legisladores los ricos", dijo la Vicepresidenta sobre el aumento para los senadores que después debió retrotraer.

Con el incremento dispuesto este martes, los senadores llegarán a cobrar más de $6.000.000 brutos (unos 4.000.000 en mano), contemplando ítem extra.

Tras esta suba para los senadores, aun resta saber qué pasará con los diputados, luego de que la orden de Milei de dejar sin efecto la suba del mes pasado generara un fuerte malestar en legisladores de distintas bancadas.

Desde 2011, a través de una resolución conjunta, se estableció que las dietas de diputados y senadores representen un 20% por encima de un trabajador de la categoría más alta de la Cámara.

Villarruel: "Es legal"

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, expuso este jueves su defensa luego del aumento en las dietas de los senadores y aseguró que dicha suma “es perfectamente legal” y que “no tiene herramienta alguna para frenarla”.

Puedo interferir en esas decisiones”, se justificó la vicepresidenta, no haciéndose responsable del incremento en las dietas.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Villarruel aclaró que ella en su carácter de vicepresidenta no está en condiciones de “obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos” dado que no es senadora.

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.